Sonja Zietlow rechnet heftig mit Dschungelcamp-Kandidatin ab

Sonja Zietlow (56) ist seit vielen Jahren das Gesicht der beliebten TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Diverse A-Z-Promis hat die Moderatorin bereits kennengelernt – ein paar vereinzelte sind ihr dabei negativ aufgefallen. So auch Daniela Büchner (46), die 2020 für zwei Wochen ins legendäre Dschungelcamp zog. "Ich war so genervt von dieser Frau. Es war wirklich eine Katastrophe. Wo du dir dann denkst: Warum muss die Frau diese ganze Sendezeit bekommen?", wettert Sonja in einem Video auf Instagram gegen die Goodbye Deutschland-Bekanntheit.

Im gleichen Atemzug rudert Sonja allerdings wieder zurück: "Sie ist natürlich auch eine Legende, muss man sagen. Sie hatte zwölf Dschungelprüfungen – die meisten aller Zeiten." Wie gut, dass in wenigen Stunden die erste Folge des Allstars-Dschungelcamps ausgestrahlt wird, an dem auch Danni teilnimmt. Sie hat die Chance bekommen, sich von einer besseren Seite zu präsentieren und hat diese Gelegenheit offenbar auch ergriffen. "Erst mal sieht sie wirklich phänomenal aus, ganz toll, benimmt sich anständig. Kann ich einfach nur sagen: einwandfrei", schwärmt Sonja schlussendlich.

Offenbar hat auch Danni mitbekommen, dass sie in Down Under vor rund vier Jahren keine persönliche Glanzleistung hingelegt hat. "Beim letzten Mal war ich die Außenseiterin, die Unbeliebteste im Camp. Jetzt kehre ich als starke Frau zurück, nicht mehr als Witwe", räumte sie im Interview mit Bild ein. Ins Allstars-Dschungelcamp startet die 46-Jährige nun mit ganz anderen Voraussetzungen: Sowohl äußerlich als auch innerlich hat sich Danni nach eigenen Angaben verändert und möchte vor allem für ihre Kinder ein gutes Vorbild sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Sonjas Aussagen über Danni? Ich finde es gut, dass sie sich klar positioniert. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de