Will Smith findet rührende Worte für seine Filmhündin Abbey

Will Smith (55) erinnert sich gerne an seine tierische Co-Darstellerin aus dem Blockbuster "I Am Legend". Die Deutsche Schäferhündin Abbey, die im Film seine treue Begleiterin spielt, scheint bei dem Oscar-Preisträger einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. "Sie war eine brillante Schauspielerin", schwärmt Will in der neuesten Ausgabe des beliebten YouTube-Formats "Hot Ones". Will berichtet weiter, Abbey sei außergewöhnlich gut trainiert gewesen und habe ihm am Set oft die Show gestohlen: "Es war, als ob Abbey Englisch sprechen würde. Sie konnte einen buchstäblich verstehen, das war schon seltsam", erklärt er.

In "I Am Legend", der 2007 weltweit über eine halbe Milliarde Dollar einspielte, spielt er den US-Armee-Virologen Robert Neville, der der letzte lebende Mensch in New York ist. Während er versucht, ein Heilmittel für das Virus zu entwickeln, ist Nevilles einziger Begleiter sein Hund Sam, gespielt von Abbey. In einer besonders herzzerreißenden Szene ist zu sehen, wie Neville seinen infizierten Hund einschläfern muss. "Sie wurde trainiert, sich totzustellen, und ich habe sie hingelegt. Wie trainiert man einen Hund, sich totzustellen?", staunt Will. Noch heute denkt er gern zurück an die Zeit, die Abbey und er gemeinsam am Set erlebten. Zum National Pet Day im April postete Will ein emotionales Video, in dem er mit der Hündin zu sehen ist. "Das feinste Mädchen", betitelt er den Instagram-Beitrag.

Für Fans des Films gibt es gute Neuigkeiten: Michael B. Jordan (37) bestätigte, dass Will und er an einer Fortsetzung arbeiten. "Wir arbeiten noch am Drehbuch und bringen es auf den neuesten Stand. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum oder so etwas", äußert Jordan im Juni gegenüber People. Wer sich jetzt fragt: Ist Will Smiths Figur am Ende nicht gestorben? Drehbuchautor und Produzent der Fortsetzung, Akiva Goldsman (62), erklärte dazu vor wenigen Wochen auf der Comic-Con in San Diego: "Wir machen eine Fortsetzung der alternativen Version, in der Will überlebt und es nicht gut für die Menschheit ausgeht. Ich weiß noch nicht genau, wo wir den Film drehen werden, aber ich freue mich sehr darauf."

