Als Kind: Tori Spelling hätte ihren Bruder fast erstochen

Tori Spelling (51) hat in ihrem Podcast "MisSPELLING" einen ganz besonderen Gast: ihren Bruder Randy Spelling. Die beiden erlebten in ihrer Kindheit einige Dinge, doch an eine Sache wird sich die Beverly Hills, 90210-Darstellerin immer erinnern. "Wir hatten immer eine Geschwisterbeziehung, wir haben uns gestritten, wir hatten Spaß, all das. Da war das eine Mal, als ich versucht habe, dich zu erstechen", offenbart Tori und überlässt ihrem Bruder das Wort. "Wenn du wütend wurdest, wurdest du verrückt. Du hattest diese verrückten Augen", sagt er und führt fort: "Du wurdest sehr dramatisch und gingst mit dem Brieföffner auf mich los, und ich fürchtete um mein Leben."

Bei dem Streit soll Tori "vielleicht 14" gewesen sein und ihr Bruder um die neun Jahre, wie er im weiteren Gespräch schätzt. Doch was war der Grund für die Attacke der heute 51-Jährigen? Wie Tori erzählt, sei ihr Bruder immer hinter ihrer Zimmertür gewesen und hätte gelauscht. "Ich bin völlig durchgedreht. Und an diesem Punkt habe ich die Tür aufgerissen, meinen Brieföffner genommen, bin herausgerannt und habe versucht, ihn zu erstechen", erklärt sie. Später stellt sie aber noch klar, dass sie "ihn nicht abstechen wollte" – das Geschwisterpaar lacht mittlerweile herzlich über den Vorfall.

Tori und ihr Bruder Randy sind die einzigen Kinder ihrer Eltern. Er ist ebenfalls, genau wie seine Schwester, ein erfolgreicher Schauspieler geworden. Nebenher widmet er sich dem Lifecoaching und hat mit den ehemaligen Darstellerkollegen von Tori, Brian Austin Green (51) und seiner Frau Sharna Burgess (39), einen neuen Podcast gestartet. Dort interviewt das Trio prominente Gäste und erzählt eigene Anekdoten aus seinem Leben. Brian ist mit der Familie bis heute gut befreundet. Wie Tori in ihrem Podcast außerdem verriet, habe sie damals ernsthafte Gefühle für ihren Co-Star gehabt: "Ich sage immer, dass Brian die erste Liebe meines Lebens war."

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Getty Images Randy Spelling, Sharna Burgess und Brian Austin Green im September 2023

