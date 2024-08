An diesem Termin startet "Wer stiehlt mir die Show?" wieder

Joko Winterscheidt (45) macht sich bereit: Wie ProSieben in einer Pressemitteilung verkündet, kehrt die beliebte TV-Sendung Wer stiehlt mir die Show? bald aus der Sommerpause zurück. Schon am 8. September geht die neue Staffel los. Eine Woche zuvor können treue Fans die erste Folge der Quizshow bereits auf Joyn streamen. Als Rategäste sind wieder einmal drei bekannte Persönlichkeiten und eine Wildcard-Gewinnerin dabei, die den Entertainer aber offenbar nicht beunruhigen. "Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer (49) und Tommi Schmitt (35). Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen", witzelt der Moderator.

Die Fans der aufregenden Show können die erste Folge kaum erwarten. "Endlich! Die Sommerpause hat bald ein Ende", schwärmt eine Userin auf X. Ein anderer Zuschauer schreibt: "Ich freue mich schon!" Zuvor sorgte ein Post auf Instagram für viel Vorfreude. Juliane Gralle, eine Musikerin der Studio-Band, teilte ein Video in ihrer Story, auf dem eine riesige pinke Wolke zu sehen war. "Diese Geburtstagsparty ist aus dem Ruder gelaufen. Nein, Spaß. Das sind die Spezialeffekte für die neue Staffel 'Wer stiehlt mir die Show?'", erklärte sie.

Wenn Joko nicht gerade das Abendprogramm bei ProSieben moderiert, engagiert er sich am liebsten als Investor in kleinen Unternehmen. Doch diese Aktivitäten sind auch bei Kriminellen bekannt, welche die Gutgläubigkeit seiner Fans ausnutzen. Im Netz postete der 45-Jährige deswegen kürzlich eine Warnung: "Glaubt keinen Seiten, die behaupten, ich hätte irgendwelche supergeheimen Investment-Empfehlungen. [...] Das ist ein Scam, das ist alles fake! Bitte ignoriert diesen Mist und kauft euch lieber ein Eis."

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Instagram / officiallyjokoturbo Joko Winterscheidt, Moderator

