An Jenns Geburtstag: Sylvester Stallone teilt sexy Throwback

Sylvester Stallone (78) und Jennifer Flavin (56) gehen bereits seit 1997 gemeinsam durchs Leben. Wie überglücklich der Schauspieler auch nach all den Jahrzehnten an der Seite seiner Ehefrau ist, macht er anlässlich ihres Geburtstags deutlich. Auf Instagram erinnert sich der Hollywoodstar mit einigen alten Schnappschüssen an die gemeinsame Zeit zurück und gratuliert seiner Partnerin auf herzliche Art: "Happy Birthday an meine Frau Jennifer! Ich und die Kinder finden, dass du absolut unglaublich bist. Wir lieben dich für immer!" Eine der geteilten Aufnahmen sticht besonders ins Auge: Der Filmregisseur und das Model posieren in sexy Bademode an einem See und präsentieren ihre durchtrainierten Körper. Er hat währenddessen den Arm um Jennifers Taille gelegt.

Über solch liebevolle Worte scheint sich das Geburtstagskind offenbar sehr zu freuen. Die 56-Jährige kommentiert den Social-Media-Beitrag mit den Worten: "Du bist für immer meine große Liebe! Ich liebe dich und unsere Töchter mehr als alles andere!" Neben dem sexy Urlaubsfoto von damals veröffentlicht Syvester auch ein Bild, auf dem Jennifer strahlend auf seinem Schoß sitzt, während er eine Zigarre in der Hand hält. Außerdem zeigt eine dritte Aufnahme das Paar händchenhaltend mit coolen Sonnenbrillen und sommerlichen Outfits.

Im Mai dieses Jahres hatten der 78-Jährige und die Beauty einen weiteren Grund zum Feiern: Ihren 27. Hochzeitstag. Anlässlich des Jubiläums richtete sich der Familienvater ebenfalls auf der Social-Media-Plattform an seine Jennifer und postete zwei Erinnerungsfotos. Diese zeigen die beiden beim Anschneiden einer Torte und während ihrer Trauung. "27 Jahre mit der Liebe meines Lebens", betitelte Sylvester die Bilder auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / officialslystallone Schauspieler Sylvester Stallone mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Throwback-Foto der beiden? Total sexy! Die zwei sehen richtig klasse aus. Na ja. Ich finde, dass das Bild unpassend ist für Social Media... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de