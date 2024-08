"Beauty & The Nerd"-Duos: Die Ladys wählen ihre Teampartner

Beauty & The Nerd geht endlich in eine neue Runde. Ehe die neue Staffel aber so richtig starten kann, müssen die bekannten Schönheiten sich erst einmal ihre Mitstreiter aussuchen. Dafür werden den Damen die Nerds der Reihe nach vorgestellt. Direkt zu Beginn schafft es Pierre, Linda Nobat (29) zu verzaubern. Kris scheint derweil gleich mehrere Herzen zu erobern, denn gleich mehrere Beautys möchten mit ihm ein Team bilden, weswegen er nun die Qual der Wahl hat – der Achterbahnfan entscheidet sich schließlich für Content Creatorin Vanessa. Obwohl Kim Virginia Hartung (29) zunächst ziemlich angetan von Mikes Sammelkarten ist, geht der Nerd schließlich an Influencerin Nelly.

Christin Okpara (28) wünscht sich derweil von Daniel Nachhilfe, der in einem weißen Kittel aufkreuzt. Er ist dabei nicht der Einzige, der sich in Schale wirft. Kilian begrüßt die Beautys als Deadpool – für Kim ein absolutes No-Go. Kosmetikerin Babu freut sich aber über den Marvel-Fan. Für Sam entscheidet sich keine Lady. Er darf nun selbst zwischen Kim und Shelly wählen, die noch übrig sind – es wird Letztere. Für die einstige Dschungelcamperin bleibt der letzte Nerd übrig. "Was, wenn ich den gar nicht sympathisch finde? Dann habe ich den an der Hacke", sorgt sich Kim. Als Collin um die Ecke biegt, ist es aber um sie geschehen, denn sie steht total auf seine wasserstoffblonden Haare.

Nun kann der Kampf um den Sieg und ein saftiges Preisgeld von 50.000 Euro beginnen. "Es gibt nur eine Göttin. Und das bin ich", erklärte Nelly bereits im Vorhinein, wie Presseportal berichtete. Vanessa möchte das Denken dagegen nicht nur ihrem Nerd überlassen: "Macht euch gefasst: Ich habe Gehirn und da ist tatsächlich auch was drin." Kim verkündete dagegen, das Gesamtpaket zu haben: "Ich habe ein Herz aus Gold und sehe von außen aus wie Gold."

Kilian, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Kim Virginia Hartung, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

