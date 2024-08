"Beauty & The Nerd"-Zimmeraufteilung schafft erste Allianzen

Die erste Folge Beauty & The Nerd liefert den Zuschauern bereits einen kleinen Eindruck, wie der Rest der Staffel aussehen könnte – denn neben ordentlich Zoff bilden sich bereits die ersten Grüppchen! Da Linda Nobat (29) und ihr Partner Pierre als Sieger der Frage-Challenge hervorgehen, dürfen sie entscheiden, wie die einzelnen Zimmer aufgeteilt werden. Während es die Kandidaten Babu und Killian, Christin (28) und Daniel sowie Vanessa und Kris am besten trifft, müssen sich Kim Virginia Hartung (29) und Collin mit der Resterampe zufriedengeben: Sie bekommen das Outdoor-Bett.

Das ist natürlich reine Taktik, wie Linda erklärt – sie gebe Babu das beste Zimmer, da sie sie nicht nur am meisten mag, "sondern auch, weil ich weiß, dass ich mit ihr eine Alliierte hätte." Nach Kims Meinung sei dies aber absolut nicht klug, da nun schon jeder wisse, dass die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin mit der Kosmetikerin und Christin eine Allianz bilden möchte. Gleichzeitig habe sie aber auch schon erwartet, dass sie bei der Bettenaufteilung am schlechtesten wegkommen würde. "Ist halt dieses: 'Oh, wir hatten mal Stress und jetzt musst du da hin, weil was soll ich sonst anderes als Grund nehmen'. Deswegen war es mir schon bewusst", erklärt die 29-Jährige.

Warum es zum Zoff zwischen den beiden TV-Bekanntheiten kam, wisse sie aber nicht mehr – und kann es daher auch Mitstreiterin Shelly nicht erläutern. Dafür klärt sie die Are You The One?-Bekanntheit sowie Vanessa und Nelly aber über die Gruppenbildung auf. "Macht euch drauf gefasst, Leute, dass Christin, Linda, Babu eine Allianz machen werden. [...] Guckt euch mal die Zimmeraufteilung an", verdeutlicht sie und fügt hinzu: "Dann brauchen die noch eine vierte Person, dann können die eigentlich rauskicken, wen sie wollen, wenn sie zusammenhalten." Das sei in diesem Fall Vanessa, jedoch handle es sich bei ihr nur um ein "Anhängsel", das zum Schluss rausgewählt werde. Also beschließen die vier Frauen: Sie tun sich auch zusammen.

Anzeige Anzeige

ProSieben Linda Nobat, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

ProSieben Kim Virginia Hartung, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, es bleibt bei den Allianzen, die sich in der ersten Folge gebildet haben? Ja, meistens verbündet man sich am Anfang und dann bleibt es auch dabei. Nein, ich glaube, das wird sich noch ordentlich durchmischen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de