Erste "Beauty & The Nerd"-Nominierung sorgt mächtig für Zoff

In der ersten Folge von Beauty & The Nerd fliegen bereits die Fetzen. Grund ist die allererste Nominierung der aktuellen Staffel. Nachdem Christin (28) und Daniel von Vanessa nominiert wurden, wettert die 28-Jährige heftig gegen ihre Mitstreiterin. "Das sind diese Messer, die von hinten kommen, mit denen du gar nicht rechnest. Du bist eine Falsche!", heißt es beispielsweise. Auch mit Shelly und Babu kracht es heftig: Die Beauty wirft den Mädels so manche Worte an den Kopf.

Von all dem Rumgezicke hat Pierre offenbar genug. Als Christin Linda (29) angeht und dieser vorwirft, ihr in den Rücken gefallen zu sein, meldet sich der Nerd ebenfalls zu Wort: "Ich hasse es, wenn meine Partnerin angegriffen wird. Du greifst gerade jeden an. Komm runter, es reicht!" Aber auch die 29-Jährige selbst, die durch den Sieg einer Challenge geschützt ist, lässt das Gemecker nicht auf sich sitzen: "Ich mach' dich richtig fertig. Bei mir gibt es richtig was auf den Arsch!"

Nach der Nominierungsrunde klingt der Zoff immer noch nicht ab und geht in die nächste Runde. "Du schämst dich gerade richtig, wegen dem, was ich gesagt habe!", behauptet Linda und gerät ein weiteres Mal mit Christin aneinander, die daraufhin ihre Stimme erhebt. Doch auch Babu mischt sich ein und beschwert sich darüber, dass ihre Kontrahentin ständig laut wird und rumschreit. Gegenüber der Kamera äußert sie sich über die hitzige Situation mit den Worten: "Das war ein bisschen asozial."

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

ProSieben Linda Nobat, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

