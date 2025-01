Bethenny Frankel feiert mit neuem Freund Silvester in Miami

Bethenny Frankel (54) lässt 2024 in Miami ausklingen. Auf neuen Fotos sieht man die Reality-TV-Bekanntheit und ihren Partner Tom Villante am Silvestertag zusammen den örtlichen Strand entlang spazieren. Bethenny trägt einen knappen hellblauen Bikini und eine große Sonnenbrille auf der Nase. Ihr Liebster genießt die Sonne in einer farblich passenden Badehose. Sie scheinen es sichtlich zu genießen, ihre Zeit gemeinsam in dem Urlaubsort zu verbringen, denn sie grinsen breit. Auf weiteren Fotos sieht man die beiden dann sogar im Wasser planschen – dabei kann die Real Housewives of New York City-Ikone ihre Hände nicht von dem Unternehmer lassen und schmiegt sich eng an ihn.

Miami scheint ein beliebter Ort bei dem Paar zu sein. Auch Anfang Dezember wurden sie dort schon bei einem romantischen Spaziergang am Strand gesichtet. Tom und Bethenny sind allerdings noch nicht sehr lange zusammen. Erst im September wurden sie das erste Mal gemeinsam gesehen. Ende November machten sie ihre Romanze dann publik – damals begleitete der Businessmann seine Partnerin auf die Premiere der fünften Staffel von "Yellowstone". Eine Woche vor dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving machten sie die Beziehung dann auch auf Instagram offiziell.

Obwohl sie noch nicht sehr lange zusammen sind, schwirrten schon einige Gerüchte über den Status der beiden umher: Es wurde Anfang Dezember gemunkelt, dass die Mutter eines Kindes sich mit Tom verlobt hätte! Damals wurde nämlich ein auffallend großer Diamantring an ihrem Finger erkannt. Allerdings entlarvte Bethenny selbst das Gerücht ziemlich flott in einem Video auf TikTok. "Das ist ein flexibler Diamantring! Das Problem ist, dass der an keinen anderen Finger passt! [...] Bis auf Weiteres bin ich also nur mit meiner Tochter und mir selbst verlobt", meinte sie in dem Clip.

BACKGRID USA Bethenny Frankel und Tom Villante, Silvester 2024

TikTok/ bethennyfrankel Bethenny Frankel, Dezember 2024

