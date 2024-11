Bethenny Frankel macht endlich Beziehung mit Tom offiziell

Seit Monaten wird gemunkelt, dass Bethenny Frankel (54) mit einem gewissen Tom Villante zusammen sein soll. Nun bestätigt die TV-Bekanntheit die schöne Nachricht höchstpersönlich auf Instagram. In einem Video zeigt die Real Housewives of New York City-Ikone, wie sie gemütlich eingekuschelt auf dem Sofa liegt, während ihr Liebster den Kamin anfeuert. "Er kauft dir eine luxuriöse Heizdecke und macht ein Feuer, während du einen überteuerten Milchkaffee schlürfst", prahlt die US-Amerikanerin in dem Clip von ihrem Liebesglück und fügt einen Songtext von Jeremie hinzu, in dem es übersetzt heißt: "Danke an meinen Mann."

Bereits im September des vergangenen Jahres wurde die Unternehmerin mit dem Sohn der Künstlerin Marilyn Villante erwischt. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigten sie damals nach einem romantischen Restaurantbesuch in Santa Monica. Auf ihrem abendlichen Spaziergang machten die beiden Turteltauben einen total verliebten Eindruck und hielten Händchen.

Vor Tom war Paul Bernon der Mann an Bethennys Seite. Nach ihrem Kennenlernen 2018 waren der Filmproduzent und die Skinnygirl-Gründerin sechs Jahre zusammen und sogar verlobt, bis sie sich im Sommer dieses Jahres trennten. Nur kurze Zeit später soll der Geschäftsmann angefangen haben, Olivia Culpos (32) Schwester Aurora zu daten. Für seine Ex-Partnerin war das ein herber Schlag. In ihrem Podcast "Just B With Bethenny" gab die 54-Jährige offen zu: "Zu hören, dass dein Ex-Verlobter sich in so kurzer Zeit an eine andere Frau bindet, [...] zu hören, dass sie bereits die Kinder des anderen kennengelernt haben, war niederschmetternd. Es war brutal."

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankels Freund Tom Villante, November 2024

Getty Images Paul Bernon und Bethenny Frankel im Jahr 2022

