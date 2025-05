Bethenny Frankel sicher: Nur Milliardär bringt sie in Rente

Bethenny Frankel (54) hat jetzt verraten, dass sie unter den richtigen Umständen durchaus bereit wäre, in den Ruhestand zu gehen. Die ehemalige Real Housewives of New York City-Darstellerin erklärte gegenüber dem Magazin Ad Week, dass ein Leben an der Seite eines Milliardärs auf einer luxuriösen Yacht verlockend genug wäre, ihre blühende Karriere hinter sich zu lassen. Doch auch dort würde sie sich dem sozialen Rückzug wohl nicht ganz hingeben können, denn selbst auf dem Deck eines Bootes wäre sie laut eigener Aussage auf Social Media aktiv.

Seit sie 2019 ihre zweite Runde bei der Kult-Realityshow beendete, hat Bethenny ein beeindruckendes Imperium aufgebaut. Mit 3,8 Millionen Instagram-Followern und mehr als 2,8 Millionen Fans auf TikTok gehört sie zu den erfolgreichen Influencern. Bethenny betont dabei stets, wie wichtig es sei, ehrlich und glaubwürdig zu bleiben, um die Verbindung zu ihrer eigenen Community aufrechtzuerhalten. Zuletzt zog sie mit ihrer Tochter Bryn aus New York nach Miami, angeblich aufgrund persönlicher Ereignisse und auf Drängen der 14-Jährigen. Bethenny offenbarte außerdem, dass der Tod ihrer Mutter im vergangenen Jahr sie dazu inspiriert habe, das Leben bewusster zu genießen.

In Miami genießt die erfolgreiche Unternehmerin, die jahrelang mit ihrer Cocktailmarke Skinnygirl beeindruckte, nicht nur die Sonne, sondern auch ihr privates Glück. Seit einiger Zeit wird sie immer wieder an der Seite ihres Partners Tom Villante gesichtet, mit dem sie entspannte Tage am Strand verbringt. Ihr neues Domizil scheint nicht nur ein beruflicher Rückzugsort zu sein, sondern auch ein Ort, um das Leben und die Liebe in vollen Zügen auszukosten. Bethenny zeigt sich dabei regelmäßig gut gelaunt und sichtlich glücklich – sowohl in ihrem beruflichen als auch in ihrem persönlichen Umfeld.

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, Realitystar

Backgrid Bethenny Frankel mit ihrem Partner, Silvester 2024

