"Nur mit mir verlobt": Bethenny Frankel klärt Gerüchte auf

Über Thanksgiving brachte Bethenny Frankel (54) die Gerüchteküche zum Brodeln: Die Real Housewives-Bekanntheit wurde nämlich mit einem großen Ring am Finger gesichtet. Allerdings handelt es sich nicht um einen Verlobungsring, wie der TV-Star jetzt aufklärt. In einem Video auf ihrem TikTok-Account erklärt sie: "Das ist ein flexibler Diamantring! Das Problem ist, dass der an keinen anderen Finger passt!" Sie wendet sich außerdem auch direkt an die Medien, hält den besagten Ring in die Höhe und meint lässig: "Wenn ich einen Ring am Bauch, an den Zähnen, am Zeh oder an der Nase tragen will, dann tue ich das. Bis auf Weiteres bin ich also nur mit meiner Tochter und mir selbst verlobt."

Die Romanze zwischen Bethenny und ihrem Partner Tom Villante währt noch nicht lange. Erst im September wurde die TV-Bekanntheit das erste Mal mit ihrem jetzigen Freund gesichtet. Damals schlenderten sie Hand in Hand durch die Straßen von Santa Monica. Eine Woche vor Thanksgiving machte sie die Beziehung mit ihm offiziell und teilte ein Video von Tom vor ihrem Kamin auf Instagram. Darin schürt er das Feuer, während sie mit einer Kuscheldecke auf dem Sofa liegt. "Er kauft dir eine luxuriöse Heizdecke und macht ein Feuer, während du einen überteuerten Milchkaffee schlürfst", schwärmte die Reality-Show-Ikone.

Bethennys Liebesleben lief nicht immer super. 2010 heiratete sie den pharmazeutischen Vertriebsmitarbeiter Jason Hoppy. Nur Monate nach der Trauung hießen sie ihre gemeinsame Tochter Bryn auf der Welt willkommen. Zwei Jahre später trennten sie sich – daraufhin folgte ein acht Jahre langer Scheidungsstreit. Nach einigen kürzeren Beziehungen verliebte sich Bethenny in den Businessmann Paul Bernon im Jahr 2018. Sie dateten mit einigen Unterbrechungen, bis der Unternehmer 2021 um ihre Hand anhielt. Im Frühling dieses Jahres bestätigte ein Insider gegenüber Us Weekly, dass sie jedoch getrennte Wege gehen.

TikTok/ bethennyfrankel Bethenny Frankel, Dezember 2024

Getty Images Jay Cutler, Samantha Robertson, Bethenny Frankel und Tom Villante bei einer Premiere, 2024

