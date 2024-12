Sind Bethenny Frankel und ihr Neuer womöglich schon verlobt?

Bethenny Frankel (54), bekannt aus der Reality-TV-Serie The Real Housewives of New York, wurde an Thanksgiving mit einem verdächtigen Ring am Strand von Miami gesichtet. In einem weißen Spitzen-Badeanzug und geschmückt mit mehreren Schmuckstücken genoss sie das sonnige Wetter und das Meer. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, stach besonders der auffällige, mit Diamanten besetzte Ring an ihrem linken Ringfinger hervor.

Nun wird wild spekuliert, ob sie nach nur wenigen Monaten Beziehung mit ihrem neuen Partner Tom Villante verlobt ist. Nur eine Woche zuvor hatte Bethenny auf Instagram ein kurzes Video gepostet, in dem Tom für sie ein Feuer anzündet, während sie sich in eine weiße Felldecke kuschelt. Die beiden wurden erstmals Anfang September gemeinsam gesehen, als sie händchenhaltend unterwegs waren. Anfang dieses Monats erschienen sie dann zusammen bei der Premiere der fünften Staffel von "Yellowstone" in New York City und posierten dort für Fotos mit anderen Gästen.

Vor ihrer Beziehung mit Tom war Bethenny mit dem Filmproduzenten Paul Bernon verlobt. Im Mai wurde bekannt, dass sie sich getrennt hatten, da sie laut US Weekly "zu unterschiedlich" waren und die Beziehung "einfach nicht funktionieren" konnte. Bethenny, die neben ihrer TV-Karriere auch als Autorin und Unternehmerin erfolgreich ist, scheint nun mit Tom, dem CEO von YapStone, ihr persönliches Glück gefunden zu haben.

Getty Images Jay Cutler, Samantha Robertson, Bethenny Frankel und Tom Villante bei einer Premiere, 2024

Getty Images Paul Bernon und Bethenny Frankel im Jahr 2022

