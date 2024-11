Machen Bethenny Frankel und Tom hier Beziehung offiziell?

Hat Bethenny Frankel (54) ihren neuen Partner jetzt offiziell vorgestellt? Im September wurde die Reality-TV-Bekanntheit erstmals händchenhaltend mit dem Unternehmer Tom Villante erwischt – nun zeigte sie sich zum ersten Mal mit ihm auf einem Event in New York City. Gemeinsam besuchten sie die Premiere des zweiten Teils der fünften Staffel der Erfolgsserie "Yellowstone". Obwohl sie nicht gemeinsam über den roten Teppich gingen, posierten Bethenny und Tom zusammen mit anderen Gästen im Inneren der Veranstaltung für Fotos. Auf den Bildern, die PageSix vorliegen, strahlen die vermuteten Turteltauben vor Glück.

Der Realitystar begeisterte in einem eleganten schwarzen Rollkragenkleid mit offenem Rücken von Norma Kamali, kombiniert mit einer schwarzen Valentino-Clutch und goldenem Schmuck. Bethennys langes, glattes Haar unterstrich den glamourösen Look. Tom, Gründer des Zahlungsunternehmens Yapstone, erschien passend in einem komplett schwarzen Outfit mit Lederjacke, T-Shirt und Hose. Bereits im September wurden die beiden erstmals miteinander in Verbindung gebracht, als sie händchenhaltend das beliebte Promi-Restaurant Giorgio Baldi verließen.

Vor ihrer vermuteten Beziehung mit Tom war Bethenny mit Paul Bernon verlobt, von dem sie sich im März trennte. Die Trennung wurde jedoch erst im Mai öffentlich bekannt. Die beiden hatten sich im September 2018 über eine Dating-App kennengelernt, und er machte ihr im Februar 2021 einen Heiratsantrag mit einem beeindruckenden Ring im Wert von einer Million Dollar.

Getty Images Bethenny Frankel im Februar 2024

Getty Images Bethenny Frankel bei den Glamour Women Of The Year Awards 2024

