Bethenny Frankel genießt Liebesglück unter der Sonne Miamis

Bethenny Frankel (54) schwebt auf Wolke sieben! Die Real Housewives of New York City-Ikone wurde diese Woche am Strand von Miami mit ihrem neuen Freund Tom Villante gesichtet. Händchenhaltend spazierte das Paar entspannt durch den Sand, während Bethenny in einem figurbetonten grauen Kleid ihre schlanke Silhouette präsentierte. Ein schickes Accessoire-Ensemble aus Hut und Schmuck rundete ihren Look ab, während Tom es mit Jeans, Shirt und einer Baseballkappe leger hielt, wie man auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, erkennen kann. Nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich im letzten Monat zeigen die beiden, dass ihre neue Beziehung immer stärker wird.

Toms berufliches Profil passt perfekt zu Bethennys Lifestyle: Er ist CEO der Zahlungsplattform YapStone, die für Ferienvermietungen entwickelt wurde. Das Paar wurde erstmals im September bei einem Date in Santa Monica gesichtet und machte seine Beziehung im November bei einer Premierenfeier offiziell. Auf Instagram gab sich Bethenny kürzlich ganz verschmust: Eingehüllt in eine luxuriöse Heizdecke – ein Geschenk von Tom – zeigte sie ihren Fans stolz, wie fürsorglich ihr neuer Partner ist. "POV: Er kauft dir eine kuschelige Decke & macht ein Feuer, während du einen überteuerten Latte schlürfst", schrieb sie zu einem kurzen Clip.

Hinter Bethenny liegt ein turbulentes Liebesjahr. Noch im Sommer wurde sie mit dem deutschen Künstler Niclas Castello gesichtet, der zuvor mit Sylvie Meis (46) verheiratet war. Im Mai gab sie schließlich das Ende ihrer Verlobung mit Immobilieninvestor Paul Bernon bekannt, mit dem sie seit 2018 eine On-off-Beziehung geführt hatte. Laut einem Insider scheiterte die Romanze, weil "sie einfach zu unterschiedlich waren" – Paul sei ein eher unauffälliger Typ, berichtete Us Weekly. Auch wenn Bethenny den Verlobungsring, der auf einen Wert von etwa einer Million Dollar geschätzt wird, behalten hat, scheint sie in Tom jemanden gefunden zu haben, der wirklich zu ihr passt.

Anzeige Anzeige

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

TikTok/ bethennyfrankel Bethenny Frankel, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige