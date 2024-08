Expertin analysiert Statements von Tommy Fury und Molly-Mae

Erst gestern gaben Tommy Fury und Molly-Mae Hague (25) überraschend das Ende ihrer fünfjährigen Beziehung bekannt. Nun vergleicht die Kommunikationsexpertin Judi James für Mirror die Trennungsstatements des Ex-Love Island-Paares und findet heraus, dass die Worte der Influencerin wütend und schockiert wirkten, ganz besonders der Satz: "Ich hätte niemals gedacht, dass es so endet". Ihr Verflossener hingegen klinge distanzierter und habe direkte Äußerungen über Molly selbst vermieden. Stattdessen betonte er Judi zufolge das gemeinsame Elternsein von Tochter Bambi und dankte Molly dafür, dass sie ihn zum Vater gemacht habe. Diese unterschiedliche Wortwahl deutet der Expertin zufolge darauf hin, dass die Content Creatorin tief verletzt ist, während Tommy eine eher sachliche und distanzierte Haltung einnimmt. Mollys Beschreibung ihres Kindes als "meine schöne Tochter" könnte laut der Expertin zudem auf ein Gefühl der finalen Abgrenzung hinweisen.

Die Beauty postete die traurige Nachricht am Mittwoch gegen 17 Uhr auf ihrer Instagram-Story, während der Profiboxer sich etwa eine Stunde später ebenfalls zu der Thematik äußerte. Beide teilen sich bisher das Sorgerecht für ihre einjährige Tochter Bambi, zwei Katzen und ein vier Millionen Pfund [ca. 4.680.661 Euro] teures Anwesen in Cheshire. Zudem waren sie seit rund einem Jahr verlobt. Die abrupte Ankündigung sorgte bei ihren Fans für Spekulationen und zahlreiche Fragen in den Kommentarsektionen ihrer Social-Media-Accounts.

"Nach fünf Jahren hätte ich nie gedacht, dass unsere Geschichte so enden würde", schrieb Molly-Mae in ihrem Post, was bei vielen ihrer Anhänger Fragen aufwarf, was genau vorgefallen sei. Einige Fans beschuldigten Tommy in den Kommentaren, schuld an der Trennung zu sein, während andere ihn verteidigten und argumentierten, dass Außenstehende die Situation nicht vollständig beurteilen könnten. Wie unter anderem The Sun berichtet, soll Tommy Molly-Mae mehrfach betrogen haben, was letztlich zur Trennung führte.

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Keith Mayhew / Landmark Media / ActionPress Molly-Mae Hague und Tommy Fury, November 2019

