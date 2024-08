Tommy Fury soll Molly-Mae Hague mehrere Male betrogen haben

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury schockten gestern mit ihrer plötzlichen Trennung die Fans. Seither wird fleißig spekuliert, was die Liebe der Love Island-Stars zum Bröckeln gebracht haben könnte. Ein Insider behauptet laut The Sun, die Wahrheit zu kennen. "Molly-Mae weiß jetzt, dass Tommy ihr untreu war. Sie glaubt, dass es einige Male passiert ist", will der Informant wissen. Nachdem sie von den Affären ihres Verlobten erfahren hatte, soll die Mutter einer Tochter ihn sofort rausgeschmissen haben. Doch Molly-Mae gehe auch davon aus, dass das Drama damit noch nicht gegessen sei – sie "rechne fest damit, dass sich andere Frauen melden und ihr von seiner Untreue erzählen werden."

Tommy soll immer wieder Situationen ausgenutzt haben, in denen er sich unerkannt gefühlt habe – so seien über die Zeit hinweg wohl einige Seitensprünge zusammengekommen. Angeblich soll sein Betrug der Influencerin den Boden unter den Füßen weggezogen haben. "Molly-Mae ist völlig niedergeschmettert. Sie dachte, sie könne Tommy vollkommen vertrauen. Die Liebe, die sie einst hatten, ist zerbrochen", meint der Insider.

Fans der zwei haben schon vermutet, dass an der plötzlichen Trennung etwas faul sein könnte. In ihrem emotionalen Statement auf Instagram deutete Molly-Mae nämlich an, dass etwas vorgefallen sei. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich dies jemals schreiben müsste. Nach fünf gemeinsamen Jahren hätte ich niemals gedacht, dass unsere Geschichte enden würde, vor allem nicht auf diese Art und Weise", schrieb sie dort. Eigentlich wollten die stolzen Eltern sich im nächsten Jahr das Jawort geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Boxer Tommy Fury und seine Freundin Molly-Mae Hague

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, an den Gerüchten ist etwas dran? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen! Ja, es hört sich schon so an. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de