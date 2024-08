"Größter Spaß": Adele performt bei strömendem Regen weiter

Adele (36) sorgt bei ihrem Konzert in München am Mittwoch für große Begeisterung – und das nicht nur wegen ihrer Stimme. Während ihres Auftritts kämpft die Sängerin mit starkem Regen, was sie allerdings nicht davon abhält, das Konzert in vollen Zügen zu genießen – ganz im Gegenteil! "Auch wenn es in Strömen regnet, habe ich hier von allen Shows bis jetzt den größten Spaß", ruft die "Rolling in the Deep"-Interpretin den begeisterten Fans zu, wie ein Video zeigt, das Us Weekly vorliegt. Adele erklärt weiter: "Das ist keine Lüge. Normalerweise habe ich Angst vor großen Menschenmengen."

Der Starkregen lässt Adele völlig durchnässt zurück, doch ihre kraftvolle Stimme bleibt unbeeinträchtigt. "Es gießt in Strömen und sie ist bis auf die Haut durchnässt, singt aber trotzdem perfekt", berichtet ein Zuschauer dem Magazin. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse gibt Adele für ihr Publikum alles. Während die Fans sich in Hoodies und Regenjacken hüllen, bleibt auch Adeles voluminöse Frisur nicht vom Wasser verschont, wie auf Fotos des Konzerts zu sehen ist.

Dieses ungewöhnliche Regenkonzert ist nur eines von vielen denkwürdigen Erlebnissen, die Adele während ihrer internationalen Tour und ihrer Las-Vegas-Konzerte mit ihren Fans teilt. So hatte sie ihre Anhänger im Mai mit der Ankündigung ihrer Babypläne und dem Wunsch nach einer Tochter überrascht. Zuletzt, bei einem weiteren Konzert in München, bestätigte sie sogar ihre Verlobung mit Rich Paul (42).

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Promiflash Adele mit Verlobungsring auf dem Konzert in München

