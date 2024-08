Jennifer Lopez schweigt am 52. Geburtstag von Ben Affleck

Jennifer Lopez (55) hat ihrem Ehemann Ben Affleck nicht zum 52. Geburtstag gratuliert – zumindest nicht öffentlich in den sozialen Medien. Stattdessen postete die "Let's Get Loud"-Sängerin eine neue Bilderreihe auf Instagram, die sie in einem hauchzarten Dior-Kleid zeigt. Diese Bilder entstanden bereits an ihrem eigenen 55. Geburtstag im Juli in den Hamptons. Die "Atlas"-Schauspielerin setzte ihren durchtrainierten Körper und ihre elegante Pferdeschwanzfrisur gekonnt in Szene und hielt eine perlengeschmückte Tasche in der Hand.

Es scheint, als wolle Jennifer ihrem Ehemann die kalte Schulter zeigen. Sie wurde in letzter Zeit nicht gemeinsam mit ihm gesichtet. Gleichzeitig kursierten Berichte, dass Jennifer einen Neuanfang plant und nach einem neuen Zuhause sucht, nachdem sie das gemeinsame Anwesen in Los Angeles zum Verkauf angeboten hat: TMZ zufolge wurde die "Let's Get Loud"-Interpretin bei einer Hausbesichtigung in Beverly Hills erwischt. Die Villa soll laut Angaben des Newsportals stolze 62 Millionen Euro wert sein.

Ben hingegen hat kürzlich in eine neue Immobilie in Pacific Palisades investiert – und die ist deutlich kleiner als die vorherige, die das Paar im vergangenen Jahr für 62 Millionen Euro kaufte. Laut Medienberichten erwarb der Schauspieler das neue Domizil für umgerechnet 18 Millionen Euro. Zwar soll dieses weniger luxuriös sein, dafür aber mehr Privatsphäre bieten. Es verfügt über fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer, ein Medienzimmer und ein Gästehaus. Die anhaltenden Spekulationen über eine mögliche Ehekrise im Hause Lopez-Affleck könnten durch diese räumliche Trennung weiter befeuert werden.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im August 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

