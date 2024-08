Nach Hauskauf von Ben: Auch J.Lo besichtigt Luxusimmobilie

Vor einigen Wochen wagte Ben Affleck (51) einen großen Schritt. Inmitten der Ehekrise mit Jennifer Lopez (55) kaufte der Schauspieler ein neues Haus in Los Angeles. Nun tut es ihm J.Lo gleich. Denn auch die Sängerin ist laut Angaben von TMZ derzeit auf der Suche nach einem neuen Domizil. Am Wochenende wurde die "Let's Get Loud"-Interpretin bei einer Hausbesichtigung in Beverly Hills gesehen. Die Villa soll laut Angaben des US-amerikanischen Magazins stolze 62 Millionen Euro wert sein. Für genau denselben Preis versucht die Musikerin seit einem Monat, das Familienanwesen zu verkaufen.

Wie Fotos der Zeitschrift zeigen, erschien die 55-Jährige in Begleitung. Gemeinsam mit ihrem Kind Emme Maribel Muñiz (16) besichtigte sie die Luxusvilla. Das Anwesen hat ganze fünf Schlafzimmer und über sechs Bäder. Ebenfalls ist das Haus mit einem großen Pool und sogar einem Tennisplatz ausgestattet. Jennifer und Emme schienen den Tag zu zweit sichtlich zu genießen. Wie Paparazzi-Fotos belegen, hatten die beiden vor der Besichtigung in einem Café gut gelaunt ihre Zeit verbracht.

Nicht nur Jennifer scheint für ihr neues Domizil bereit zu sein, tief in die Tasche zu greifen. Auch Bens neue Junggesellenbude war kein Schnäppchen. Umgerechnet knapp 19 Millionen Euro soll der "Batman"-Star für die Luxusvilla in Los Angeles bezahlt haben – eine Summe, die anscheinend nicht mal er einfach so auf der Bank herumliegen hatte. Wie Daily Mail berichtete, soll der Schauspieler für den Kauf eine Hypothek von umgerechnet neun Millionen Euro aufgenommen haben.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Tochter

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

