Mareile Höppners Stalker kam Cheyenne Ochsenknecht zu nahe

Mareile Höppner (47) wurde von einem Stalker belästigt, der ihr unentwegt und vor allem ungefragt Nacktbilder von sich schickte. Aber die Moderatorin ist nicht die einzige Promidame, der der Mann zu nahe kam. Auch Cheyenne Ochsenknecht (24) machte Erfahrungen mit genau diesem Mann. "Dieser Mann belästigt mich immer noch mehrfach. Er ist in meinen Augen krank und kriminell und gehört hinter Gitter", ärgert sich die Tochter von Uwe Ochsenknecht (68) im Bild-Interview. Bereits im Dezember zog sie Konsequenzen und erstattete Anzeige. Zuletzt verhielt der Stalker sich aber ruhig: "Vor ein paar Wochen hat er mir das letzte Mal geschrieben und ich muss sagen, dass es mir Angst macht, dass ihn die Polizei noch nicht gefasst hat."

Mit ihrem Stalker ging Cheyenne bereits vergangenen Dezember an die Öffentlichkeit. Bei Instagram teilte sie ein Bild, das er ihr schickte, in ihrer Story. Seinen entblößten Unterleib zensierte sie, das Gesicht nicht. "Soll ruhig jeder wissen, was wir Frauen tagtäglich aushalten müssen", wetterte die 24-Jährige. Was folgte, waren eine ganze Reihe von Bildern, die der Stalker ihr schickte. Auch ihre Strafanzeige teilte Cheyenne im Netz. Darin macht sie deutlich, was die ständigen Nachrichten mit ihr machen: "Durch die ungewollte Konfrontation fühlte ich mich belästigt, herabgewürdigt und objektifiziert."

Auch Mareile machte ihre Stalking-Erfahrung öffentlich. Sie ging sogar noch einen Schritt weiter. Mithilfe der Sendung "Extra" konfrontierte sie den Mann live per Videochat. Warum sie sich für so einen aufmerksamkeitswirksamen Umgang entschied, ist für die 47-Jährige ganz klar: Die Existenz solcher übergriffigen Menschen im Netz brauche mehr Aufmerksamkeit. "Die Täter wähnen sich in Sicherheit, weil nur die wenigsten Fälle vor Gericht landen. Unsere Kinder finden es richtig und sehr wichtig, dass solche Dinge thematisiert werden. Sie werden mit solchen Plattformen noch ganz anders groß", erklärte sie gegenüber Bild.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Getty Images Mareile Höppner, Moderatorin

