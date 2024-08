Molly-Mae Hague gönnt sich Fast Food nach Trennung von Tommy

Molly-Mae Hague (25) macht gerade eine schwierige Zeit durch – und ihren Frust bekämpft sie jetzt wohl erst einmal mit Fast Food. Am Mittwoch gab die Influencerin ganz überraschend bekannt, dass sie und ihr Verlobter Tommy Fury getrennt sind. Wenige Stunden danach lässt sich die Britin nun erstmals in der Öffentlichkeit blicken – und zwar auf dem Weg zu einem bekannten Fast-Food-Riesen. Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie mit einer weiteren Person in ihrem Auto, als sie zu dem Burger-Restaurant fahren. Auf den Schnappschüssen wirkt Molly-Mae sehr bedrückt – sie trägt kein Make-up, lockere Kleidung und es sieht außerdem so aus, als hätte sie gerötete Augen.

Die Gründe für das plötzliche Beziehungs-Aus sind bisher nicht klar – weder die 25-Jährige noch ihr Ex äußerten sich dazu. Jedoch wird im Netz schon wild spekuliert. Angeblich soll der Boxer seine Freundin betrogen haben und sie fand es jüngst heraus. "Molly-Mae weiß jetzt, dass Tommy ihr untreu war. Sie glaubt, dass es einige Male passiert ist", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Die Unternehmerin soll ihren Partner daraufhin direkt rausgeschmissen haben. Molly-Mae sei zutiefst erschüttert: "Sie dachte, sie könne Tommy vollkommen vertrauen. Die Liebe, die sie einst hatten, ist zerbrochen."

Molly-Mae hatte Tommy bei der britischen Version von Love Island 2019 kennengelernt und sich sofort in ihn verguckt. Die beiden galten seitdem als ein wahres Traumpaar. Anfang 2023 durfte das Paar ihre gemeinsame Tochter Bambi auf der Welt begrüßen, ein paar Monate später hielt der Sportler um die Hand seiner Freundin an. Eigentlich wollten die zwei 2025 heiraten und schienen zuletzt einige Vorbereitungen für ihre Hochzeit zu treffen. Deshalb kam Molly-Maes Trennungspost auf Instagram auch sehr überraschend. "Nach fünf gemeinsamen Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass unsere Geschichte einmal zu Ende gehen würde, schon gar nicht auf diese Weise", schrieb sie in ihrer Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Molly-Mae wird sich noch mal zur Trennung äußern? Nein, sie scheint sich ja gerade eher zurückzuziehen. Ja, bestimmt teilt sie noch ein Statement. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de