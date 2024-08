Schreck im Urlaub: Bei Jenny Frankhauser wurde eingebrochen

Eigentlich sollte der Urlaub auf dem Campingplatz für Jennifer Frankhauser (31), ihren Partner Steffen König und ihre Kinder eine Gelegenheit zur Entspannung sein. Schon bevor sie ihren Wohnwagen beziehen konnten, mussten sie jedoch eine erschreckende Entdeckung machen: "Es wurde hier einfach eingebrochen." Das erzählt Jenny in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Wir haben zum Glück noch nichts hier außer Matratzen, aber die haben sie uns geklaut."

Glücklicherweise sei der Campingplatz mit Videoüberwachung ausgestattet, wodurch die Täter polizeilich verfolgt werden können. Auch wenn der Wohnwagen noch nicht eingeräumt war und sich der entstandene Schaden dadurch in Grenzen hält, hinterlasse der Einbruch ein ungutes Gefühl bei der Schwester von Daniela Katzenberger (37). "Ich bin richtig traurig. Fremde Menschen waren in unserem Wohnwagen. Würde gerade am liebsten heulen und alles hinschmeißen!", betont Jenny geschockt. Den Urlaub vermiesen lassen wolle sich die Familie trotz des unschönen Vorfalls allerdings nicht: "Wir machen jetzt das Beste draus. Wir schauen mal, was wir essen können und spielen mein Lieblingsspiel."

Im März durften Jenny und Steffen ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Im Interview mit RTL plauderte die Influencerin aus, dass sie ab und an noch ihre Probleme mit der Verantwortung für zwei kleine Kinder habe: "Meine Mutter und Schwester sagen immer: 'Mach dich nicht so verrückt!' Die sind etwas gelassener und ich eher die Übermutti, die alles recherchiert, bevor sie etwas tut und sich immer viele Sorgen macht." Jenny betonte, dass sie sich zukünftig ein Beispiel an der entspannten Art ihrer Schwester Daniela und ihrer Mutter Iris Klein (57) nehmen wolle: "Was ich besser finde. Vielleicht werde ich ja noch gelassener mit der Zeit."

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit zwei Kinderwagen

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

