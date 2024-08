Als Erste geflogen: So geht es "Beauty & The Nerd"-Christin

Schon in der ersten Folge Beauty & The Nerd war für ein Team Schluss. Nachdem Shelly Schmidt und Christin Okpara (28) von den anderen Teilnehmern ins Exit-Duell geschickt wurden, mussten die beiden mit ihren Nerds um den Verbleib in der Sendung kämpfen. Am Ende traf es Christin und Daniel, die gehen mussten. Gegenüber Promiflash verrät die einstige Are You The One?-Kandidatin, wie es ihr nach ihrem Rauswurf ging: "Ich war sehr traurig, dass ich als Erste gehen musste."

Das habe auch einen Grund, wie Christin weiter in dem Gespräch mit Promiflash deutlich macht: "Bis heute sitzt der Schmerz tief, da ich es von anderen Realityshows gewöhnt bin, bis ins Finale zu kommen." Trotzdem blicke die 28-Jährige positiv auf ihre Zeit bei "Beauty & The Nerd" zurück: "Aber manchmal ist dabei sein alles und es hat mich sehr gefreut, Teil der Show gewesen zu sein."

In der TV-Show habe Christin schließlich auch einen tollen Menschen kennengelernt: Ihren Teampartner Daniel. Der Wissenschafts-Nerd sei ihr auf den ersten Blick sympathisch und herzlich vorgekommen. "Hinzukommt, dass Daniel und ich beide am Studieren sind. Er studiert Naturwissenschaften und ich studiere Soziale Arbeit", schwärmt Christin im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich hatte das Gefühl, dass ich die Spiele mit Daniel an meiner Seite gut meistern kann."

Christin Okpara, Realitystar

Daniel, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

