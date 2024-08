Dieses Paar fliegt bei "Beauty & The Nerd" zuerst

Für ein Paar ist es in der ersten Beauty & The Nerd Folge bereits aus und vorbei, es muss nach Hause fliegen. Nachdem Shelly Schmidt und Christin Okpara (28) die meisten Stimmen während der Nominierung bekommen hatten, treten sie gemeinsam mit ihren Partnern Daniel und Sam im Exit-Spiel gegeneinander an. Zwischen den zwei Beautys herrscht Gleichstand, denn sie konnten keine Frage richtig beantworten. Im Duell zwischen den Nerds kommt es ebenfalls mit einer korrekten Antwort zum Unentschieden. Bei der Schätzfrage liegen Shelly und Sam dann aber vorne. Für Christin und Daniel ist die Reise somit vorbei.

Gegenüber der Kamera macht der Biologie-Student seine Enttäuschung deutlich. "Hatte leider nicht gereicht. Das ist schon sehr schade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich als Erster rausfliege", merkt der 23-Jährige an. Christin nimmt ihre Niederlage vergleichsweise gelassen hin und meint: "Man muss manche Sachen einfach so hinnehmen, Shit happens."

Was ihre Nominierung anbelangt, war die 28-Jährige hingegen weniger entspannt. Sie schoss heftig gegen ihre Mitstreiterinnen Vanessa, Linda (29), Shelly und Babu. "Das sind diese Messer, die von hinten kommen, mit denen du gar nicht rechnest. Du bist eine Falsche!", hieß es unter anderem. Laut der Reality-TV-Bekanntheit seien ihr ihre Kolleginnen in den Rücken gefallen und das machte sie mehrfach lautstark deutlich. Bei den anderen Kandidaten fiel dieses Verhalten negativ auf. "Das war ein bisschen asozial", behauptete beispielsweise Babu.

