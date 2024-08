Biopsie geplant: Lola Weippert hat einen Tumor in der Brust

Lola Weippert (28) meldet sich mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans. Bei der Moderatorin wurde ein Tumor entdeckt. "Ich habe einen Tumor in meiner Brust." Kurz darauf gibt die Influencerin aber eine vorläufige Entwarnung. "Stand jetzt, hoffentlich gute Nachrichten: Es ist und bleibt hoffentlich ein gutartiger Tumor." Dennoch müsse sie sich einem kleinen Eingriff unterziehen. "Das Problem ist, dass er gewachsen ist. Deswegen werde ich jetzt zur Charité überwiesen und dann wird das gestanzt und dann werde ich hoffentlich gute Neuigkeiten erhalten", zeigt sie sich dennoch positiv und appelliert an ihre Follower: "Bitte geht zur Nachsorge und sprecht miteinander."

Das ist nicht das erste Mal, dass die Temptation Island-Moderatorin eine Diagnose öffentlich macht. Zu Weihnachten des vergangenen Jahres erklärte sie auf Instagram, dass bei ihr ADHS diagnostiziert wurde. "Bei mir gibt es eine Diagnose zu Weihnachten. Jetzt habe ich es schwarz auf weiß: Ich habe ADHS. Überrascht uns jetzt alle. Ich weiß", witzelt sie unter einem Video, in dem sie die Diagnose erhält.

Und auch vor ihrem Liebesleben macht sie keinen Halt und plaudert gerne mal aus dem Nähkästchen. "Ich war mit allen meinen Ex-Freunden in Paartherapie," erklärte sie im April im Interview mit Bunte. Mittlerweile habe sie aber gelernt, sich selbst zu lieben und Grenzen zu setzen, weshalb sie genau wisse, was sie sich von einem zukünftigen Partner wünsche: "Ich will keinen Promi an meiner Seite. Viele stellen sich das immer so toll vor, einen Promi als Freund zu haben. Ich kann euch sagen: Lohnt sich zu 99 Prozent nicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lola Weippert, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lola Weippert, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de