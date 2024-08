Britney Spears Biopic: Ex Sam hofft auf gerechte Darstellung

Vor wenigen Wochen überraschte Britney Spears (42) ihre Fans mit tollen Neuigkeiten: Ihre Biografie wird bald verfilmt. Diese News sind wohl auch ihrem Ex Sam Asghari (30) zu Ohren gekommen. Auf dem roten Teppich für seinen neuen Film "Jackpot" äußerte er sich zu der Verfilmung von Britneys Memoiren. "Ich hoffe nur, dass sie ihr Einverständnis und alles haben und ihrem Vermächtnis gerecht werden, denn es ist ein wirklich starkes Vermächtnis", betonte der Fitnesstrainer.

Trotz der Trennung scheint kein böses Blut zwischen dem einstigen Liebespaar zu fließen. Bereits kürzlich äußerte sich Sam im Interview mit E! News wohlwollend gegenüber seiner Ex: "Ich wünsche ihr nur das Beste. Sie ist eine wundervolle Person und ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen." Er sei sehr "dankbar für all die tollen Erfahrungen", die sie gemeinsam gemacht hätten.

Die Nachrichten über die kommende Verfilmung von Britneys Biografie erreichten mittlerweile auch Hollywood. Zur Premiere ihres neuen Filmes It Ends With Us erschien Blake Lively (36) jüngst mit einem Versace-Kleid auf dem roten Teppich, das einst die "Circus"-Interpretin getragen hatte. Auf die Frage, ob sie denn gerne als Britney vor der Kamera stehen möchte, erklärte Blake dann im Gespräch mit OK!: "Ich sollte für den Job nicht engagiert werden, aber ich würde es gerne tun."

