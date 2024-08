Blake Lively würde gerne Britney Spears in Biopic spielen

Für die Premiere ihres neuen Films "Nur noch ein einziges Mal" hat sich Blake Lively (36) ein ganz spezielles Outfit ausgesucht. Die Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich in einem Kleid, das einst Britney Spears (42) getragen hatte. Daraufhin fragten sich viele Fans, ob sie damit etwas andeuten wollte. Das Leben der Sängerin soll nämlich demnächst verfilmt werden. Könnte sie sich vorstellen, die Hauptrolle zu übernehmen? "Ich sollte für den Job nicht engagiert werden, aber ich würde es gerne tun", verrät Blake nun gegenüber OK!. Wer genau in die Haut der "Oops!…I Did It Again"-Interpretin schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt.

Bei dem legendären Kleid handelt es sich um eine asymmetrische Robe der Luxusmarke Versace. Britney gab es 2002 bei einer Modenschau in Mailand zum Besten. Als Ehrengast auf der Fashion Week verbrachte sie den Abend damals an der Seite der Designerin Donatella Versace (69). Die bunten Verzierungen, die an Blumen erinnern, passen allerdings auch perfekt zu Blakes neuem Streifen, denn sie spielt die Besitzerin eines Blumenladens. Zu dem Vintage-Look trug die 36-Jährige auf dem Red Carpet ein softes Make-up und mehrere extravagante Ringe. Ihre Haare waren offen und leicht wellig gestylt.

Im Interview mit People plauderte Blake aus, dass sie das Original für ihren Auftritt auf dem Red Carpet nutzen durfte. "Es ist Britneys echtes Kleid. Es sollte im Smithsonian oder im Metropolitan Museum of Art ausgestellt werden. Aber ich darf es tragen und ich schätze mich so glücklich!", verriet die Gossip Girl-Darstellerin gegenüber People.

Getty Images Britney Spears und Donatella Versace

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "It Ends With Us" im August 2024

