Ein Dschungelcamp-Kandidat fliegt schon am zweiten Tag raus

Seit Donnerstagabend können sich die Zuschauer die vorab aufgezeichneten Folgen vom Allstars-Dschungelcamp im Netz anschauen. Anders als bei der Livesendung vom Dschungelcamp, entscheiden dieses Mal aber nicht die Zuschauer, sondern die Bewohner selbst, wer gehen muss. Bereits an Tag zwei wird ein Promi aus dem Format gewählt, wie RTL jetzt verkündet. "Zum ersten Mal in der Geschichte habt ihr entschieden, wer sich aus dem Camp verabschieden muss", merkt Sonja Zietlow (56) gegenüber den Teilnehmern an. Wer mit sofortiger Wirkung nach Hause reisen muss, wird jedoch noch nicht verraten.

Dass der Auftakt der Sendung einiges zu bieten hat, macht auch ein weiterer Teaser deutlich, den der Sender auf Instagram veröffentlicht. Die Stars müssen supereklige Speisen verzehren. Darunter befindet sich beispielsweise pürierter Ziegenmagen. Bei Luigi Birofio (25) löst allein schon der Geruch einen Würgreflex aus. Ob er und seine Partnerin Sarah Knappik (37) die Prüfung letztendlich meistern, können sich Fans heute Abend im Free-TV anschauen.

Doch nicht nur mit einer Essensprüfung werden die Berühmtheiten überrascht. Bald wird sich wohl eine weitere Lady zu den Stars gesellen – und zwar Elena Miras (32). Wie ein Sprecher des Senders gegenüber Bild verriet, soll die Schweizerin als Nachzüglerin dazustoßen. "Im Legenden-Dschungel kann alles passieren. Elena Miras wird erst später ins Camp einziehen. Wann, das wird nicht nur für die Stars eine Überraschung", lautete es in dem Statement.

