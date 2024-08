Lippenleser verrät: Diesen Befehl gab Herzogin Meghan Harry

Fans der Sussexes gibt es weltweit – auch in Kolumbien! Momentan befinden sich Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (39) im Norden Südamerikas. Natürlich darf bei so einem Besuch auch die Begrüßung der Royal-Liebhaber nicht fehlen. Ein Lippenleser enthüllt nun gegenüber Mirror, was die zweifache Mutter kurz vor dem gemeinsamen Auftritt vor ihren Fans in Bogota zu ihrem Ehemann gesagt – oder eben eher befohlen haben soll! "Hand", soll Meghan Harry angeordnet haben, der daraufhin wohl: "Bitte sehr", erwidert hat. Anschließend strahlten die beiden was das Zeug hält, unterhielten sich mit Fans und wirkten – wie immer – sehr glücklich miteinander.

Später am Tag genossen Meghan und Harry eine traditionelle Show des Landes. Für diesen Anlass zog sich die zweifache Mutter noch einmal um. Sie trug während der kulturellen Veranstaltung ein rosafarbenes Jacquard-Kleid, das von der kolumbianischen Designerin Johanna Ortiz entworfen wurde. Die grob gemusterte Robe kombinierte sie mit goldenen Accessoires, wie etwa einem Armreif, einer Kette und einem Ring.

Am Donnerstag sind Meghan und Harry sicher in Kolumbien gelandet, wie People berichtete. Demnach kamen die Eheleute gegen 9 Uhr Ortszeit am Flughafen an und wurden umgehend von Vizepräsidentin Francia Márquez und ihrem Ehemann Rafael Yerney Pinillo in Empfang genommen. Es folgte ein Austausch über ihre Ideen und Ziele sowie eine traditionell kolumbianische Mahlzeit namens Pan de Bono – ein herzhaftes Gebäck.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im August 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Glaubt ihr, Meghan wollte die Hand ihres Mannes halten, um sich sicherer zu fühlen?



