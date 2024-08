In Kolumbien: Herzogin Meghan begeistert im Jacquard-Kleid

Herzogin Meghan (43) ist gemeinsam mit Prinz Harry (39) nach Kolumbien gereist. Am Donnerstag wurde das Ehepaar von Vizepräsidentin Francia Márquez und ihrem Mann herzlich in Empfang genommen und durfte kurze Zeit später offenbar eine kulturelle Veranstaltung genießen. Für diesen Anlass warf sich Meghan besonders in Schale. In einem metallisch-rosafarbenen Kleid, das mit groben Mustern verziert war und einen tiefen Beinschlitz hatte, genoss sie die traditionelle kolumbianische Vorführung. Die Robe stammt von der kolumbianischen Designerin Johanna Ortiz und soll laut Page Six rund 2000 Euro gekostet haben. In ihr Haar drehte sich die zweifache Mutter große Locken, die sie ohne eine aufwendige Frisur einfach nur offen auf ihre Schultern fallen ließ.

Auch Prinz Harry präsentierte sich in einem stimmigen Outfit. Der jüngere Bruder von Prinz William (42) entschied sich für einen Anzug in Creme, den er mit einem aufgeknöpften Hemd kombinierte. Dazu trug er hellbraune Wildlederschuhe. Harry und Meghan genossen die kolumbianische Veranstaltung sichtlich: Immer wieder klatschten sie freudig in die Hände und bekamen ihr Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht. Gemeinsam mit Francia, ihrem Mann Rafael Yerney Pinillo und weiteren Gästen saßen die Royals in der ersten Reihe der Show.

Harry und Meghan müssen während ihrer Reise nach Kolumbien einem straffen Zeitplan folgen. "Harry und Meghan werden eine Reihe von Verpflichtungen eingehen, die mit der Arbeit ihrer Stiftung und ihren lebenslangen philanthropischen Bemühungen in Einklang stehen", verriet ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Mirror. Einen Tag nach ihrer Ankunft soll das Ehepaar bereits an die Küste nach Cali reisen, um dort am Petronio-Álvarez-Festival teilzunehmen und weiteren sozialen Initiativen einen Besuch abzustatten.

Getty Images Francia Márquez, Herzogin Meghan und Prinz Harry im August 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Besuch in Nigeria

