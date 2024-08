Lottie Moss' Familie wandte sich wegen OnlyFans-Account ab

Lottie Moss (26) ist schon seit einigen Jahren auf der Erotikplattform OnlyFans unterwegs. Dass das britische Model sich dort so freizügig zeigt, sorgt nicht bei jedem für Begeisterung. Vor allem Freunde und Familie befürworteten das wohl nicht. "Ich hatte eine Vorahnung, dass die Leute in Großbritannien nicht so nachsichtig sein würden, aber es war nichts im Vergleich zu dem, was ich fühlte, als ich zurückkam", erzählt Lottie in ihrem Podcast "Dream On with Lottie Moss". Auch Freunde und Kollegen wandten sich von ihr ab. Doch besonders die Reaktion ihrer Mutter war hart: "Meine Mutter hat wochenlang nicht mit mir gesprochen und meine Familie war ein bisschen in Aufruhr deswegen."

In Los Angeles seien OnlyFans-Models und sogar Pornostars in der Gesellschaft einfach akzeptiert, so Lottie. In London sei das anders: "Ich zog zurück nach London und ab da wurde es für mich ernst. Alle meine Freunde dachten, ich hätte einen schweren Nervenzusammenbruch." Dabei ging es der 26-Jährigen eher darum, aus dem Schatten ihrer berühmten Schwester Kate Moss (50) zu treten und vor allem etwas "Wilderes" als das klassische Modelleben zu erleben. "Das Modeln war etwas, von dem ich wirklich begeistert war, und als ich OnlyFans fand, traf ich all diese Mädchen, denen es ähnlich ging wie mir. Ich wollte schon immer ein bisschen gewagter sein und meinen Körper zeigen", erklärt sie weiter.

Lottie zog 2021 weg von ihrer Familie nach Los Angeles und begann dort, sich bei OnlyFans zu zeigen. Ein großer Unterschied zu ihrer Schwester, die zu den berühmten 90er-Topmodels gehörte. Lottie trat schon recht früh in ihre Fußstapfen, doch das Business tat ihr wohl weniger gut. Zu Beginn des Jahres offenbarte die Britin bei TikTok, wie sehr das Modeln sie unter Druck setzte. "Seit ich jung war, hatte ich mit Depressionen, Angstzuständen und Suchtproblemen zu kämpfen. Als Model und in dieser Branche zu arbeiten, machte es mir sehr schwer, mich nicht so zu fühlen und mich einfach Drogen und Alkohol hinzugeben, wenn ich traurig war", gestand sie ihrer Community. Heute bestärkt aber offenbar vor allem die Arbeit für OnlyFans ihr Selbstbewusstsein.

Getty Images Kate Moss und ihre Schwester Lottie 2014 in London

Getty Images Lottie Moss, Oktober 2021

