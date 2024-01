Wegen ihrer Modelkarriere: Lottie Moss hatte Suchtprobleme

Sie zahlte einen hohen Preis für ihre Karriere. Lottie Moss (26) ist die Halbschwester des einstigen Supermodels Kate Moss (49). Die Britin machte es ihrer älteren Schwester gleich und startete als Teenager in der hart umkämpften Branche durch – mit Erfolg: Sie zierte bereits das Cover der Vogue und hatte Fotoshootings für andere bekannte Magazine. Jetzt blickt Lottie auf ihre Model-Anfänge zurück und macht dabei erschütternde Geständnisse.

In einem TikTok-Video sprach die 26-Jährige offen über ihre schwierige Teenie-Zeit. Lottie wollte "so sehr gegen eine Branche [...] rebellieren, die sie die ganze Zeit traurig machte", weswegen sie sich ein Gesichtstattoo stechen ließ. Darüber hinaus verriet sie: "Seit ich jung war, hatte ich mit Depressionen, Angstzuständen und Suchtproblemen zu kämpfen. Als Model und in dieser Branche zu arbeiten, machte es mir sehr schwer, mich nicht so zu fühlen und mich einfach Drogen und Alkohol hinzugeben, wenn ich traurig war."

Vor diesem Posting hatte Lottie sich noch ziemlich gut gelaunt gezeigt. Anlässlich ihres 26. Geburtstags am 9. Januar war sie nach Mexiko gereist, wo sie ihren Ehrentag feierte. In ihrer Instagram-Story teilte Lottie Schnappschüsse, die sie nur leicht bekleidet in einem knappen Bikini zeigen.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Januar 2022

Getty Images Lottie Moss bei den Glamour Women of The Year Awards 2023

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, 2024

