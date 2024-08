Nach Trennung: Molly-Mae Hagues Vater stärkt ihr den Rücken

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury überraschten ihre Fans am Mittwoch mit einem plötzlichen Liebes-Aus. Seither kommen immer wieder neue Details ans Licht, was der Grund für die Trennung der beiden sein soll. Angeblich habe der Profiboxer die Influencerin mehrfach betrogen. Als diese News die Runde machten, soll vor allem einer alles stehen und liegen gelassen haben: Mollys Papa Stephen. Laut The Sun sei der Familienvater außer sich und eilte sofort zu seiner Tochter, um ihr beizustehen. Er habe ihr sogar einen großen Blumenstrauß mitgebracht.

Dass Mollys Papa hinter ihr steht, machte er außerdem auf Instagram deutlich – und zwar, indem er dem Sportler prompt entfolgte. Zuvor hatten Tommy und Stephen wohl ein gutes Verhältnis zueinander und wurden sogar gemeinsam während eines Spaziergangs gesichtet. Mollys Ex schob währenddessen den Kinderwagen, in dem Tochter Bambi lag.

Nachdem bereits einige Fans vermutet hatten, dass mehr hinter der Trennung der 25-Jährigen und dem Sonnyboy steckt, meldete sich auch ein Insider gegenüber dem Boulevardblatt zu Wort. "Molly-Mae weiß jetzt, dass Tommy ihr untreu war. Sie glaubt, dass es einige Male passiert ist", behauptete der Informant und führte weiter aus: "Molly-Mae ist völlig niedergeschmettert. Sie dachte, sie könne Tommy vollkommen vertrauen. Die Liebe, die sie einst hatten, ist zerbrochen."

Instagram / roadrunner1341 Zoe Hague, Stephen Hague und Molly-Mae Hague im November 2018

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

