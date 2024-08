Ohne Baby: Ashley Benson und Brandon genießen Zeit zu zweit

Seit der Geburt ihrer Tochter dürfte die Zweisamkeit bei Ashley Benson (34) und Brandon Davis (44) nicht mehr an oberster Stelle stehen. Aktuelle Schnappschüsse zeigen jedoch, dass sie sich ab und an wohl eine kleine Auszeit von ihrem neuen Dasein als Eltern gönnen. Hand in Hand flanieren die beiden zusammen durch West Hollywood. Die Pretty Little Liars-Darstellerin kombiniert bei ihrem Ausflug weiße Shorts zu einer weißen Bluse und rundet ihren Look mit einer schwarzen Sonnenbrille und einer dunklen Handtasche ab. Gelassen schlendert Brandon in einer dunklen Hose und einem cremefarbenen Hemd neben seiner Partnerin her.

Vor etwa einem halben Jahr durften Ashley und Brandon ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Die frischgebackenen Eltern scheinen ihr Familienglück seitdem in vollen Zügen zu genießen. Anlässlich des Muttertages im Mai teilte die 34-Jährige eine niedliche Bilderreihe von sich und ihrer Tochter auf ihrem Instagram-Kanal. Wie glücklich Ashley in ihrer Rolle als Mama ist, verdeutlicht sie in ihrer Bildbeschreibung, die lautet: "Deine Mutter zu sein, ist das beste Geschenk von allen."

Neben ihrer Freude über ihre kleine Familie musste sich Ashley in den vergangenen Monaten harten Vorwürfen stellen. Einige ihrer Follower hatten der "Spring Breakers"-Darstellerin unterstellt, bei ihrem After-Baby-Body mit dem Diabetes-Medikament Ozempic nachgeholfen zu haben. Das konnte Ashley allerdings nicht so einfach auf sich sitzen lassen. "Ich weiß, dass viele Leute Ozempic nehmen, und das ist völlig in Ordnung", stellte die Schauspielerin auf ihrem Social-Media-Profil klar und wies die Vorwürfe von sich: "Aber diskreditiere keine Menschen, die auch sehr hart arbeiten, um ihren Körper zurückzubekommen, wie ich es mit meinem getan habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Action Press / Backgrid Ashley Benson und Brandon Davis im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von Ashley und Brandon? Cool, sie wirken total entspannt. Na ja, meiner Meinung nach ist das nichts Besonderes. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de