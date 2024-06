After-Baby-Body: Ashley Benson präsentiert Bauchmuskeln!

Ashley Benson (34) und Brandon Davis (44) durften vor etwas mehr als drei Monaten ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ihre kleine Tochter Aspen macht das Familienglück perfekt! Jetzt wurden die beiden bei einer gemeinsamen Shoppingtour in Los Angeles gesichtet: Auf aktuellen Paparazzi-Schnappschüssen verlassen die Pretty Little Liars-Darstellerin und ihr Partner in lässigen Alltagslooks ein Geschäft. Dabei präsentiert Ashley ihren After-Baby-Body – und der kann sich definitiv sehen lassen! Der "Spring Breakers"-Star trägt hochtaillierte Jeansshorts und ein weißes Crop-Top, das einen Blick auf ihre deutlich erkennbaren Bauchmuskeln freigibt. Dazu kombiniert sie schwarze Ballerinas und eine braune Handtasche. Brandon trägt eine schwarze Hose und ein hellgraues Sweatshirt, als das Paar über den Parkplatz des Geschäftes zu seinem Auto geht.

Vergangene Woche gab Ashley im Interview mit People ein Update, wie es ihr bisher in ihrer neuen Rolle als Mutter geht. "Ich bin eine frischgebackene Mama, das macht sehr viel Spaß", schwärmte sie und erzählte, dass sie es besonders liebt, ihr Baby in hübsche Outfits zu stecken. "Meistens trägt sie kleine süße Strampler und so", berichtete die "Wilderness"-Darstellerin. Am Ende des Sommers sei jedoch ein Urlaub für Ashley, Brandon und Aspen geplant. Dafür habe die 34-Jährige ihrem kleinen Mädchen schon einige Kleidchen und Accessoires besorgt.

Anfang 2023 kamen erstmals Spekulationen auf, dass der Enkel eines milliardenschweren Ölmagnaten und die Blondine anbandeln sollen. Kurz darauf hatte die Schauspielerin ihre Beziehung offiziell bestätigt. Nachdem sich Ashley und Brandon im vergangenen Juli verlobt hatten, traten sie im November vor den Traualtar. In einer privaten Zeremonie mit ihrem engsten Kreis gaben sich die beiden das Jawort.

Anzeige Anzeige

Action Press / Backgrid Ashley Benson und Brandon Davis im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleybenson Ashley Benson und ihre Tochter im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ashleys Look? Superlässig. Sie sieht toll aus! Trifft nicht so meinen Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de