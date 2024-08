Statt J.Lo: Ben Afflecks Ex Jen besucht ihn an Geburtstag

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) machen aktuell eine Krise durch und sollen kurz vor der Scheidung stehen. Seinen Geburtstag feierte der Schauspieler daher ohne seine Noch-Ehefrau. Alleine musste der Hollywoodstar jedoch nicht sein, denn eine andere Lady war anwesend – seine Ex Jennifer Garner (52). Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die "30 über Nacht"-Darstellerin in ihrem Wagen zu sehen – und zwar fröhlich den Paparazzi zuwinkend. Zuvor soll sie sich in Brentwood im Anwesen ihres früheren Partners befunden haben.

Was J.Lo anbelangt, sah es hingegen mau aus. Die 55-Jährige hielt sich mit öffentlichen Glückwünschen an Ben zurück. Stattdessen postete sie einige Fotos, die aus der Zeit um ihren eigenen Geburtstag stammen. Ob dies eine indirekte Botschaft an den Filmproduzenten ist? Er war ebenfalls nicht am 55. Geburtstag seiner Ehefrau anwesend. Statt mit dem 52-Jährigen feierte die "Let's Get Loud"-Interpretin mit zahlreichen Gästen in den Hamptons und schmiss eine Party im Bridgerton-Stil.

Die Ehekrise von Ben und J.Lo soll nicht nur an den Nerven der beiden zerren, sondern belastet offenbar auch ihre Familie. Wie ein Insider gegenüber dem Boulevardblatt verriet, leide vor allem Violet Affleck (18) unter der Trennung ihres Papas und ihrer Stiefmutter. "Violet wünscht sich, dass ihr Vater Ben bei J.Lo bleibt", behauptete die Quelle und fügte ferner hinzu: "Sie lebt nicht in ihrem Haus und hat das Ausmaß des Zusammenbruchs ihrer Ehe nicht mitbekommen, aber sie ist J.Lo in den letzten Jahren sehr nahegekommen. Es hat ihr das Herz gebrochen, als sie sich trennten."

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

T.Jackson / Backgrid / Action Press Ben Affleck, Violet Affleck und Jennifer Lopez

Was ist eure Meinung darüber, dass Ben mit Jennifer gefeiert hat, aber nicht mit J.Lo? Verständlich. Jennifer ist die Mutter seiner Kinder und beide verstehen sich gut. Ich finde es komisch, dass er seiner Ex offenbar nähersteht als seiner Ehefrau. Ergebnis anzeigen



