Ben Afflecks Tochter will die Scheidung von J.Lo verhindern

Die Ehekrise von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) scheint nicht nur den beiden Hollywoodstars zuzusetzen – auch Bens Nachwuchs soll massiv unter dem Drama leiden. Seiner Tochter Violet Affleck (18), die der Schauspieler 2005 mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) bekam, soll die Trennung besonders gegen den Strich gehen. "Violet wünscht sich, dass ihr Vater Ben bei J.Lo bleibt", behauptet ein Insider gegenüber DailyMail. Die Quelle ist sich sicher: "[Violet] lebt nicht in ihrem Haus und hat das Ausmaß des Zusammenbruchs ihrer Ehe nicht mitbekommen, aber sie ist J.Lo in den letzten Jahren sehr nahegekommen. Es hat ihr das Herz gebrochen, als sie sich trennten."

Daher soll die junge Erwachsene die Dinge nun selbst in die Hand nehmen wollen. "Sie wird nicht aufhören, mit J.Lo zu sprechen und hat kürzlich Zeit mit ihr in den Hamptons verbracht", schildert der Insider weiter. Zudem habe sie am vergangenen Wochenende versucht, ein Zeichen zu setzen, indem sie sich in einem Kleid ihrer Stiefmutter fotografieren ließ. Das rosafarbene Kleid von Dolce & Gabbana hatte Jennifer 2023 zu ihrem Valentinstagsdate mit Ben getragen. Unglücklicherweise soll Ben der Protest seines Sprösslings herzlich wenig interessieren: "Ben stört sich nicht an Violets Nähe zu J.Lo. Leider wird auch [Violets] Tragen von J.Los Kleid in der Öffentlichkeit Bens Scheidung in keiner Weise beeinflussen."

Für solche Proteste könnte es ohnehin schon längst zu spät sein: Angeblich soll das Ende ihrer Ehe schon längst beschlossene Sache sein. Wie Mirror kürzlich berichtete, sollen Jennifer und Ben bereits eine gemeinsame Erklärung für ihre Fans vorbereitet haben, die mit der Einreichung der Scheidungspapiere veröffentlicht werden soll. In dem Schreiben werden sie wohl erklären, dass sie sich zwar sehr lieben, aber von nun an getrennte Wege gehen werden.

Getty Images Violet Affleck und Jennifer Garner im Weißen Haus, 2022

Instagram / jlo Violet Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2024

