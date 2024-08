Vertrauen weg: Molly-Mae Hague wollte die Beziehung retten

Die Trennung von Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury entsetzte Love Island-Fans aus aller Welt – immerhin galten die beiden lange als das Vorzeigepaar der Kuppelshow. Mittlerweile stehen sogar Betrugsvorwürfe im Raum. Nun meldet sich ein Insider zu Wort und erklärt, dass das Model noch versucht habe, für die gemeinsame Tochter alles wieder einzurenken – aber ohne Erfolg. "Molly-Mae hatte ihr Bestes gegeben, um die Beziehung Bambi zuliebe zu retten, aber sie konnte nicht über das hinwegkommen, was letztes Jahr mit Tommy passiert war", meint die Quelle zu OK! und betont: "Das Vertrauen ist komplett weg und er hat nichts getan, was sie überzeugt hätte, ihm wieder zu vertrauen." Sie werde jetzt von Familie und Freunden unterstützt, die sie in ihrer Entscheidung, sich zu trennen, bestärkten.

Aktuell kursiert das hartnäckige Gerücht, Tommy habe Molly-Mae gleich mehrfach betrogen. Der Boxer dementiert das vehement. Doch das ist wohl nicht alles, was zur Trennung führte. Denn auch die Erziehung von Töchterchen Bambi sorgte bei dem Ex-Paar immer wieder für Streit. Die Doku "At Home With the Furys" zeigte Ausschnitte, in denen die beiden über die Zukunft ihres Kindes diskutieren. Tommy wurde in der Gemeinschaft der "Traveller" oder auch "Pavee" groß, in der es üblich sei, Mädchen nach der Grundschule aus der Schule zu nehmen. Für Molly undenkbar – Bildung sei "absolut nicht optional". Der Insider erklärt: "Sie stritten über weitere Kinder und die Erziehung von Bambi. Sie kommen aus verschiedenen Welten und haben unterschiedliche Ansichten."

Mit der Trennung endet eine jahrelange Achterbahnfahrt: Kennengelernt hatten Tommy und Molly-Mae sich 2019 während ihrer Teilnahme bei "Love Island". 2023 begrüßten sie die kleine Bambi auf der Welt. Kommendes Jahr sollten dann die Hochzeitsglocken läuten. Doch vor wenigen Tagen wandte die 25-Jährige sich bei Instagram an ihre Fans. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich dies jemals schreiben müsste. Nach fünf gemeinsamen Jahren hätte ich niemals gedacht, dass unsere Geschichte enden würde, vor allem nicht auf diese Art und Weise", schrieb sie nachdenklich und wurde dann eindeutig: "Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist."

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2019

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

