Vor Dschungelstart: Wer soll die Allstars-Staffel gewinnen?

Heute Abend beginnt das Allstars-Dschungelcamp im TV. Dreizehn Promis, die sich schon einmal im australischen Dschungel bewiesen haben, trauen sich gleich noch ein zweites Mal! Die Sonderausgabe der beliebten Realityshow findet jedoch in Südafrika statt. Welcher der Kandidaten hat dieses Mal die Chance auf die Krone? In der Preview zur heutigen Folge ist schon Gigi Birofio (25) zu sehen, der direkt bei einer Essensprüfung an seine Grenzen stößt. "Wie soll ich die Dinger essen", jammert der Reality-TV-Star sichtlich verzweifelt und schimpft: "Du Fisch, Alter!" Auch Kandidatin Sarah Knappik (37) scheint nicht glücklich zu sein über die eklige Challenge.

Neben den zwei Dschungellegenden ziehen zudem Thorsten Legat (55) und David Ortega (38) aus Staffel zehn erneut ins Camp. Aus Staffel elf aus dem Jahr 2017 kennen sich Kader Loth (51) und Hanka Rackwitz (55) schon – ob es dieses Mal zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten besser harmonieren wird? Auch Mola Adebisi (51) und Winfried Glatzeder (79) waren vor zehn Jahren schon Camp-Mitbewohner. Giulia Siegel (49) war 2009 das letzte Mal im Camp in Down Under. Bei Daniela Büchner (46) und Eric Stehfest (35) ist die Teilnahme noch nicht so lang her, sie stellten sich 2020 und 2022 den Prüfungen im Dschungel. Georgina Fleur (34) aus Staffel sieben rundet den neuen Cast ab.

Eine der angekündigten Dschungellegenden lässt aktuell noch auf sich warten. Elena Miras (32), die gemeinsam mit Danni an der 14. Staffel teilnahm, wird erst später dazustoßen. "Im Legenden-Dschungel kann alles passieren. Elena Miras wird erst später ins Camp einziehen. Wann, das wird nicht nur für die Stars eine Überraschung", bestätigte ein RTL-Sprecher gegenüber Bild. Der Einzug der Ex von Mike Heiter (32) könnte das Camp also noch einmal ordentlich auf den Kopf stellen. Wer ist euer Favorit? Stimmt in der Promiflash-Umfrage für euren Liebling ab!

RTL Mola Adebisi, David Ortega, Thorsten Legat, Danni Büchner, Georgina Fleur und Hanka Rackwitz

RTL Giulia Siegel, Sarah Knappik und Winfried Glatzeder auf dem Weg ins Dschungelcamp

