Claudia Obert macht Urlaub auf Ibiza mit Patentochter Emilia

Claudia Obert (62) genießt den Sommer in vollen Zügen: Momentan macht die Unternehmerin Urlaub auf Ibiza – zusammen mit ihren besten Freunden und deren Tochter Emilia. Die Kleine ist das Patenkind der Promis unter Palmen-Bekanntheit und Claudia ist ganz vernarrt in sie. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Designerin jetzt einige Bilder ihres Sommerurlaubs: ein Bootsausflug auf tiefblauem Wasser, klarer Himmel und strahlende Sonne. Emilia ist dabei der Star der sommerlichen Aufnahmen. Die fröhlichen Schnappschüsse betitelt Claudia mit: "Einer spinnt immer. Wenn es zwei sind, ist es schlimmer. Sind es drei, geht es nimmer. Wenn ich denke, das ist das perfekte Paar, sind die auch schon in Scheidung. So ist das Leben, mein Traum von einer großen Familie."

Bereits im vergangenen Dezember schwärmte die gebürtige Freiburgerin von ihrer Patentochter. "Sie ist mein ganzer Stolz, mein ganzes Glück. Emilia schläft sogar in meinem Bett", verriet sie damals gegenüber Bild. Sie sollen sich auch sehr ähnlich sein. Emilia sei ein sehr aktives Kind, liebe es, in guten Restaurants zu essen und shoppen zu gehen. Claudia selbst hat keine Kinder, doch der Wunsch nach eigenen Nachkommen habe sie nie ganz verlassen. "Jetzt bin ich ja doch noch fast Mutter geworden. Sie ist wie mein eigenes Kind", fügte der Reality-TV-Star noch hinzu.

Auch Claudias Partner Max Suhr (26) soll dank Emilia schon "echte Vatergefühle" entwickelt haben. Wie die Autorin weiterhin im Interview verriet, gibt der Webdesigner sogar seinen Schlafplatz neben seiner Partnerin an die Kleine ab. Er schlafe dann in seiner eigenen Wohnung. Im März des vergangenen Jahres besuchte das Paar sogar zusammen eine Kinderwunschklinik, doch der Traum vom gemeinsamen Kind wird wohl nicht wahr werden: Max' Sperma fiel bei der Samenanalyse durch.

