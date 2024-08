Das steckt hinter der Kündigung von Prinz Harrys Stabschef

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) mussten sich vor wenigen Tagen einem Verlust in ihren Reihen stellen. Ihr Stabschef Josh Kettler trat nach nur drei Monaten zurück. Ein Insider plaudert nun gegenüber Daily Mail aus, was zu der überraschenden Kündigung geführt haben soll: Josh habe ganz einfach festgestellt, dass der Job "nicht das Richtige für ihn" sei. "Es gab Dinge, mit denen er sich nicht wohlgefühlt hat", erklärt die Quelle. Die Entscheidung, das Team der Sussexes zu verlassen, sei für ihn eine bessere Option gewesen, als in einer Position auszuharren, die ihm keine Freude bereitet.

Ein weiterer Insider behauptete gegenüber People, dass Joshs Verlassen der Position ein "gegenseitiges Einvernehmen" zwischen ihm, Harry und Meghan gewesen sei, da er ursprünglich ohnehin nur auf Probe eingestellt worden sei. "Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass er nicht der passende Kandidat war", verrät der Tippgeber. Wie sein Lebenslauf auf LinkedIn zeigt, hat Josh trotzdem eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Auf dem sozialen Netzwerk hat er Positionen wie CEO von "Better Place Forests" und Leiter der Forschungs- und Produktentwicklungsfirma "Cognixion" aufgeführt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Personalentscheidungen der Sussexes für Aufsehen sorgen. Frühere Mitarbeiter des Palasts behaupteten, die ehemalige Schauspielerin habe sie gemobbt – was Harry in seinen Memoiren "Reserve" allerdings bestreitet. Zuletzt gab es außerdem bedeutende Abgänge bei der Archewell-Stiftung. Catherine St-Laurent, ebenfalls ehemalige Stabschefin und später Beraterin des Unternehmens, äußert sich im Interview mit The Cut allerdings nur positiv über ihre Zeit mit dem Paar: "Es war eine unglaubliche Erfahrung. Sie sind sehr talentierte und kreative Führungskräfte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Harry und Meghan bald einen neuen Stabschef einstellen? Ja, bestimmt werden sie bald wieder Zuwachs in ihren Reihen bekommen. Nein, ich denke, mit einem neuen Stabschef lassen sie sich noch Zeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de