Prinz Harrys Stabschef schmeißt nach nur drei Monaten hin

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) müssen erneut für Ersatz sorgen: Wie unter anderem Hello! berichtet, tritt Josh Kettler nach nur drei Monaten von seiner Stelle als Stabschef der beiden zurück. Josh, der zuvor bei der Kommunikationsplattform Cognixion tätig gewesen war, übernahm den Job im Mai dieses Jahres. Unter anderem begleitete er den Bruder von Prinz William (42) im selben Monat zur zehnten Jubiläumsfeier der Invictus Games in der St. Paul’s Cathedral. Dort waren auch Harrys Onkel, Charles Spencer (60), sowie seine Cousins George McCorquodale, Ned Spencer und Louis Spencer (30) anwesend.

Doch personelle Abgänge sind nichts Neues für die Sussexes, wie das Magazin weiter verrät: Bereits 2023 hatte sich die Archewell-Stiftung von den Produzenten Ben Browning und Fara Taylor trennen müssen. Diese waren für das Marketing von Harry und Meghans Doku-Serie auf Netflix sowie des Podcasts der ehemaligen Schauspielerin verantwortlich gewesen. Im Januar dieses Jahres verabschiedete sich das Ehepaar zudem von Bennett Levine, dem Produktionsmanager des Unternehmens. Dieser war 2021 ursprünglich als Koordinator eingetreten und ist später zum Manager befördert worden. Trotz dieser Wechsel bleibt das Team der Archewell-Stiftung weiterhin aktiv – insbesondere in Vorbereitung auf die bevorstehende Kolumbien-Tour des Paares, die diese Woche beginnt.

Die anstehende Reise wird die zweite gemeinsame internationale Tour der zweifachen Eltern sein, seitdem sie von ihren royalen Pflichten zurückgetreten und in die USA umgezogen sind. In Kolumbien werden sie die Hauptstadt Bogotá sowie Cartagena und Cali besuchen. Dies wurde von der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez bestätigt. Außerdem erklärte sie laut The Sun, dass Harry und Meghan zudem an einer Ministerkonferenz teilnehmen werden, bei der es um die Bekämpfung von Gewalt an Kindern gehe.

Anzeige Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nigeria

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass etwas dahintersteckt, dass so viele Mitarbeiter in der letzten Zeit gekündigt haben? Ja, bestimmt, das kann doch kein Zufall sein! Nein, Personalwechsel sind doch ganz normal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de