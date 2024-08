Ist was dran? Tommy Fury äußert sich zu Fremdgeh-Vorwürfen

Aktuell stehen schwere Vorwürfe gegen Tommy Fury im Raum: Es wurde behauptet, dass der Profiboxer nur wenige Tage vor der Trennung von Molly-Mae Hague (25) mit einer anderen Frau geknutscht haben soll. Nun bezieht ein Sprecher des Briten Stellung und dementiert die Anschuldigungen. "Tommy hat Molly-Mae weder betrogen noch war er am Samstag in Mazedonien", stellt dieser in einem offiziellen Statement gegenüber Mirror klar.

Erst vor wenigen Stunden wandte sich ein Tippgeber an The Sun und behauptete, mehr über das plötzliche Liebes-Aus von Molly-Mae und Tommy zu wissen. Laut dem Insider sei der 25-Jährige in einem Nachtklub in Nordmazedonien fremdgegangen. Er soll angeblich mit einer Dänin auf der Tanzfläche geliebäugelt haben: "Er trank [...] Wodka und es schien ihm egal zu sein, wer ihn mit dem Mädchen sah. Er küsste sie."

Am Mittwoch bestätigte Molly-Mae auf Instagram, dass sie und Tommy nicht mehr länger ein Paar sind. "Nach fünf Jahren hätte ich nie gedacht, dass unsere Geschichte so enden würde. Ich bin extrem traurig, das Ende meiner Beziehung mit Tommy bekannt zu geben", verkündete sie gegenüber ihren Fans. Bislang haben sich weder die Beauty noch ihr Ex-Verlobter zu den genauen Hintergründen ihrer Trennung geäußert.

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2020

Getty Images Molly-Mae Hague beim Filmfestival in Cannes 2024

