Ist das der Trennungsgrund? Tommy Fury knutschte wohl fremd

Vor wenigen Tagen machten Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury ihre Trennung öffentlich. Einen offiziellen Grund für das Liebes-Aus haben die britische Love Island-Bekanntheit und der Profiboxer bislang nicht preisgegeben. Nun behauptet ein Insider gegenüber The Sun mehr zu wissen. Laut Zeugenaussagen habe sich Tommy in einem Nachtclub in Nordmazedonien mit einer anderen Frau vergnügt: "Er trank [...] Wodka und es schien ihm egal zu sein, wer ihn mit dem Mädchen sah. Er küsste sie."

Die Fans sind sich ebenfalls sicher, dass der 25-Jährige Mist gebaut haben könnte. Noch im Juli bekundete Tommy seine Liebe für die Blondine auf Instagram: Mit einem gigantischen Blumenstrauß gratulierte er Molly-Mae zum einjährigen Jubiläum ihrer Verlobung. "Je größer der Strauß, desto größer die Sünde" oder "Ich habe immer Blumen bekommen, wenn mein Ex etwas Schlimmes getan hatte und wusste, dass es bald herauskommen würde", schrieben unter anderem zwei User stutzig unter dem Post.

Tommy und Molly-Mae waren fünf Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen. Ihre Liebesgeschichte begann bei der britischen Version von "Love Island". Im Januar 2023 durfte sich das Paar über den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen: eine Tochter namens Bambi. Nach ihrer Verlobung hatten die beiden eigentlich vor, sich das Jawort zu geben – doch dann kam alles anders. "Nach fünf Jahren hätte ich nie gedacht, dass unsere Geschichte so enden würde. Ich bin extrem traurig, das Ende meiner Beziehung mit Tommy bekannt zu geben", verkündete die Beauty am Mittwoch im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass das der wahre Grund für Tommy und Molly-Maes Trennung ist? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, ich denke, das hat andere Gründe. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de