Sandy Meyer-Wölden zieht mit den Kids zu Ex Oliver Pocher

Vor mehreren Wochen deutete Sandy Meyer-Wölden (41) an, mit ihren Kindern wieder zurück nach Deutschland zu ziehen, um näher bei ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (46) zu sein. Gesagt, getan. In ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" bestätigt das Model: "Eigentlich wusstest du's ja schon seit Jahren, dass es uns irgendwann zurückzieht. Die erste Breaking News des Tages: Wir sind wieder offiziell da, in Deutschland." Diese Entscheidung habe Sandy jedoch nicht allein getroffen: "Die Kinder und ich haben uns entschlossen, nach einer großen Familiensitzung, [...] dass wir offiziell wieder nach Köln kommen! Wer hätte das gedacht?"

Ihre Entscheidung, Miami den Rücken zu kehren, habe einen triftigen Grund: "[Wir] sind in Deutschland, beruflich total eingebunden, und die Kinder sind alle fünf in Amerika. Das macht so keinen Sinn." Ihre gemeinsame Tochter Nayla habe sich sehr dafür eingesetzt, näher zu ihrem Papa zu ziehen. Eigentlich wollte Sandy in ihre Heimatstadt München – doch daraus wurde dann doch Köln. "Wir bleiben auch erst mal bei dir. Zuhause", freut sich die 41-Jährige. Ollis Bleibe sei ja auch "groß genug", merkt der Komiker an.

"Wir haben das jetzt wirklich über den Sommer mehrere Monate ausprobiert. Wir verstehen uns alle gut. Die Kinder sind happy. Du bist, glaube ich, auch happy, dass ich da bin. Ich bringe ein bisschen Ordnung ins Haus. Und gesundes Essen. Und achte auch ein bisschen auf dich", erzählt Sandy. Ein Problem gibt es trotzdem: Sandys jüngere Zwillinge aus ihrer Beziehung mit einem US-Unternehmer bleiben vorerst in Miami: "Die haben da ihre Wurzeln, ihre Basis. Es wäre auch für die gar nicht so schlecht, auch mal in Deutschland das ein oder andere zu machen. Aber das ist ja auch ganz klar, dass man das mit dem Vater absprechen muss." Deswegen wollen Sandy und die Kids immer wieder in die USA pendeln.

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden und Oliver Pocher auf der Grisogono-Party in Südfrankreich im Mai 2010

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

