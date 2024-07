Ihm zuliebe zieht Sandy Meyer-Wölden zurück nach Deutschland

Sandy Meyer-Wölden (41) lebt aktuell noch in den USA – könnte sich das etwa bald ändern? Die Ex von Boris Becker (56) soll wohl in Erwägung ziehen, wieder nach Deutschland zurückzukehren, und das noch im Herbst dieses Jahres. "Die Entscheidung war eigentlich für 'in Miami bleiben' gefallen", erzählt Sandy gegenüber Bild und fügt im gleichen Atemzug hinzu: "Aber Olli und die Kinder lassen nicht locker und würden sich wünschen, dass wir nach Deutschland ziehen."

Sandy und Oliver Pocher (46) haben drei gemeinsame Kinder. Nach ihrer Trennung verschlug es die fünffache Mutter nach Übersee, genauer nach Miami. Dort lernte sie einen US-Geschäftsmann kennen und lieben. Gemeinsam bekamen die beiden 2017 noch einmal Zwillinge. Mittlerweile ist die Beziehung allerdings wieder Geschichte. Der Umzug nach Deutschland würde sich aus verschiedenen Gründen supergut anbieten: Erstens wären Olli und seine Kinder wieder näher beisammen, zweitens könnten alle sieben Pocher-Kinder ihre Sommer gemeinsam verbringen, und drittens wollen Sandy und Olli demnächst zweimal im Monat mit ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" auf Tour gehen.

Erst vor wenigen Tagen machte Ollis Ex Amira Pocher (31) ihre Beziehung zu Christian Düren (34) öffentlich. Aus der ohnehin schon durcheinandergewürfelten Familie wird nun eine noch größere Patchwork-Familie. Sandy wünscht sich für die Zukunft nur eines: Harmonie! "Dadurch, dass jetzt ein bisschen Zeit vergangen und Ruhe eingekehrt ist, setze ich mich weiterhin intensiv dafür ein, dass wir die gleiche Ebene als Patchwork-Familie erreichen, wie wir sie vor der Trennung von Amira und Olli hatten", erklärte die 41-Jährige bereits dem gleichen Newsportal und fügte im gleichen Atemzug hinzu: "Nämlich ein harmonisches Familienleben."

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

