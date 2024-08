Tag zwei im Camp: Welche Dschungel-Legende ist Fan-Favorit?

Seit Freitag läuft das Allstars-Dschungelcamp mit allen Legenden der bisherigen Staffeln des beliebten TV-Formats. An Tag zwei muss bereits der erste Kandidat die Show verlassen – doch noch kämpfen alle um den Sieg. Mit im Rennen sind die Realitystars Gigi Birofio (25), Georgina Fleur (34), Sarah Knappik (37) und Daniela Büchner (46). Zu den Camp-Ältesten zählen Winfried Glatzeder (79), Thorsten Legat (55), Kader Loth (51) und Mola Adebisi (51).

Aber auch DJane Giulia Siegel (49), TV-Maklerin Hanka Rackwitz (55) und der ehemalige GZSZ-Star Eric Stehfest (35) haben noch die Chance, um die Dschungelkrone zu kämpfen. Elena Miras (32) wird erst später zu ihren Mitcampern hinzustoßen. Nicht zu vergessen ist David Ortega (38), der mit seinem veränderten Aussehen für ordentlich Furore sorgt. Doch nicht nur das sorgt in der ersten Folge für Sendezeit. Ein Streit des ehemaligen Köln 50667-Darstellers und Thorsten eskaliert komplett. Ob er sich damit den Weg ins Finale zerstört?

Die Fans haben jedenfalls schon eine deutliche Meinung zu dem einstigen Serienstar. "Bei David muss echt in der Zwischenzeit eine Schraube locker geworden sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Was ist nur mit ihm passiert?", kommentiert ein aufgebrachter Nutzer bei X. "Da eskaliert der David jetzt so. Dabei sind die noch nicht mal tagelang da und leiden [noch nicht] unter allerhand Entzugserscheinungen. Das kann ja noch heiter werden", findet ein weiterer Dschungel-Fan auf der Plattform. Wer ist euer Favorit für den Sieg? Stimmt in der Promiflash-Umfrage ab!

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

RTL David Ortega, Allstars-Dschungelcamp-Kandidat

