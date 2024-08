Werden sich Brad Pitt und Angelina bei Filmfestival treffen?

Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) werden sich auf dem kommenden Filmfestival in Venedig nicht über den Weg laufen. Der künstlerische Leiter des Events, Alberto Barbera, bestätigte nun gegenüber Vanity Fair, dass die Auftritte der beiden Schauspieler an verschiedenen Tagen stattfinden werden. Angelina wird am Donnerstag, dem 29. August, mit dem Regisseur ihres Films "Maria", Pablo Larraín, anreisen und direkt nach ihrem Auftritt zum Telluride Film Festival weiterfliegen. Der "Bullet Train"-Star hingegen wird erst am Samstag in Venedig erwartet, um seinen neuen Film "Wolfs" vorzustellen. Damit soll jeglicher Kontakt zwischen dem Ex-Paar vermieden werden. "Es ist unmöglich, dass sie sich über den Weg laufen werden", erklärt Alberto.

Die Scheidungsverhandlungen zwischen den Filmstars dauern weiterhin an. Nach neun Jahren Beziehung heiratete das Paar 2014, jedoch reichte die "Lovesick"-Darstellerin nur zwei Jahre später die Scheidung ein. Das einstige Traumpaar hatte sich am Set von "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt und begann kurz darauf eine Beziehung. Gemeinsam haben die beiden sechs Kinder: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne.

Seit ihrer Trennung liefern sich die Hollywoodstars einen regelrechten Rosenkrieg und machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Anfang August wurden neue Anschuldigungen öffentlich: Aus Gerichtsunterlagen, die People damals vorlagen, soll hervorgehen, dass Brad von Angelina verlangte, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen. Damit habe er vorgehabt, "sie zum Schweigen über seine Misshandlungen zu zwingen." Ein Vertragsbruch wäre dem Magazin zufolge mit einer Geldstrafe von umgerechnet 7,8 Millionen Euro geahndet worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Angelina und Brad sich absichtlich aus dem Weg gehen? Ja, das war ganz sicher so geplant! Nein, ich denke, das war Zufall... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de