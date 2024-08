Wie kommt das Sommer-Dschungelcamp bei den Zuschauern an?

Seit Freitag läuft die Jubiläumsausgabe des Dschungelcamps "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" auf RTL. 13 ehemalige Teilnehmer der beliebten TV-Show stürzen sich erneut in das Dschungel-Abenteuer und testen ihre Grenzen aus. Der Sender hat jetzt eine Statistik veröffentlicht, die zeigt: Die Zuschauer feiern das Allstars-Dschungelcamp! Im Schnitt schalteten am Freitag ab 20:15 Uhr 2,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den Fernseher ein, was dem Sender einen Marktanteil von 21,9 Prozent einspielte. Auch in allen anderen Zielgruppen sicherte sich der Sender die Marktführerschaft.

Mit dem regulären Dschungelcamp im Winter kann die Allstars-Staffel allerdings nicht mithalten. Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" erzielte seit sieben Jahren die höchste Reichweite. Demnach schalteten im Schnitt 4,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was dem Sender einen Marktanteil von 23,1 Prozent bescherte. Mit der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sicherte sich der Sender sogar einen Wert von stolzen 33,5 Prozent.

Schon die erste Folge der Jubiläumsstaffel verspricht Unterhaltung pur. Die 13 Promis starteten nämlich direkt mit einer Essensprüfung in das große Abenteuer. Gigi Birofio (25) musste sich sichtlich zusammenreißen, den pürierten Ziegendarm samt Fliegen nicht wieder auszuspucken. "Wie soll ich die Dinger essen", meckerte der Realitystar. Die Leser sind sich aber sicher: Gigi wird die Krone nach Hause holen! Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 16. August, 18:30 Uhr] geht deutlich hervor, dass der Italiener schon jetzt der Fan-Liebling ist – insgesamt 559 von 2.072 Lesern (27 Prozent) gönnen Gigi den Sieg am meisten.

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Lucy Diakovska und Sonja Zietlow im Dschungel-Baumhaus

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

Wie hat euch die erste Folge des Allstars-Dschungelcamps gefallen? Ich fand die Folge total unterhaltsam. Nicht so gut, ich freue ich auf das reguläre Dschungelcamp.



